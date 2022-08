El fuerte mensaje de Trinidad Neira tras el distanciamiento de Rocío Marengo y Pamela Díaz

"Evidentemente, algo pasó", dice Rocío sobre el distanciamiento con Pamela Díaz. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 09 de agosto 2022 · 17:26 hs

Rápido partido junto a su madre, la modelo Pamela Díaz, tomó Trinidad Neira a través de su cuenta de Instagram, luego del distanciamiento que se produjo entre la ex de Jean Philippe Cretton y la actriz argentina Rocío Marengo.

Es que la joven no dudó en emplear las historias de Instagram para postear un fuerte comentario, que muchos dieron por hecho que iba dirigido directamente a la modelo y bailarina trasandina.

Rocío Marengo lleva unas semanas en Chile y, a diferencia de las ocasiones anteriores en que visitó nuestro país, en todo este tiempo no se la ha visto juntarse con su ahora ex amiga, si es que son ciertos los rumores que hablan de un quiebre total en la amistad.

La también vedette argentina viajó a Santiago para tomar parte en la nueva temporada de El Discípulo del Chef. Y cuando le preguntaron a Pamela Díaz por qué no se habían juntado, respondió de forma escueta: "Hoy estoy en otra. Estoy en modo familiar, modo mamá", manifestó.

Rocío Marengo habló

La otra cara de la moneda la puso Rocío Marengo, quien sí se explayó sobre el tema y dijo que "calculo que (Pamela) se enojó por algo, porque no me dijo".

"Yo la quiero como el primer día o más, mi amor por ella crecía cada momento que iba conociéndola", le aseguró la modelo argentina a LUN.

"Le pegunté qué pasó y no me lo sabe decir. Evidentemente, algo pasó. Ella me dice que está todo bien, pero en este viaje a Chile aún no la he visto", dio a conocer Rocío Marengo.

"La realidad es que le escribo y ella, no sé, calculo que se enojó por algo, porque no me dijo", añadió sobre la ex de Jean Philippe Cretton.

Y hablando del rostro de Chilevisión, Rocío Marengo negó de plano los rumores que indican que el periodista tendría algo que ver en el quiebre entre las amigas.

"Es muy difícil mi situación, porque trabajo con Jean Philippe, pero la Pame es mi amiga", aseveró la trasandina.

Y sobre un posible affaire entre ella y Jean Philippe, sostuvo: "¡Jamás, jamás! Con ningún novio de ninguna amiga. No, no hay chance. Es un rumor porque trabajé con él. En las redes sociales se dicen unas cosas", sostuvo.

Lo que escribió Trinidad

Pero más allá de los dichos de Rocío Marengo, Trinidad Neira igual posteó una dura frase que parece estar dirigida a la bailarina y actriz argentina.

Así, en las historias de su cuenta de Instagram Trinidad posteo: "Brígido como el peor enemigo de una mujer, es otra mujer y después salen con el discursito".

De fondo puso la imagen de una planta en una sala de espera.