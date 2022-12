El fugaz romance de Jordi Castell con un scort: "Me dio mucho morbo"

Jordi Castell reconoció que se ha vuelto encontrar con este joven en varias oportunidades. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 01 de diciembre 2022 · 09:11 hs

Jordi Andree Castell Abusleme, fotógrafo, reveló en la más reciente edición del estelar Tal Cual, que años atrás tuvo un fugaz romance con un scort.

El panelista del programa que encabezan Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, contó que conoció a este hombre en el cumpleaños de un amigo y que ocurrió cuando había llegado hace poco a Chile desde Chicago, Estados Unidos.

“De repente veo a un cabro buen mozo, y lo que más me gustó fue que nos presentaron y me dijo ¿Cómo te llamas?, y a mí eso me ralló, que no tuviera idea quien yo era”, explicó.

En dicha fiesta, Jordi Castell aseguró que “pinchamos, y pinchamos harto. En un minuto le dije Nos vamos a mi casa. Él me dice hay algo que tienes que saber, soy scort. Lo miré y le dije ninguna posibilidad de que yo te pague”.

“Me dice yo no te quiero cobrar. Estuvimos saliendo como tres semanas”, contó, reconociendo que sintió cierto “morbo” por estar con un trabajador sexual que no le cobraba. Incluso, reveló que el joven le dijo que “contigo hago cosas que no hago con mis clientes”.

El quiebre de Jordi Castell con el scort

En la conversación, Jordi Castell también reveló los motivos que lo llevaron a terminar el romance con este scort. Según explicó, siempre andaba “con freno de mano porque dije yo con este cabro no puedo salir a calle, porque sale el cartucho que soy”.

Fue Raquel Argandoña quien le consultó sobre cómo fue el quiebre. “Estábamos en mi casa, un día como a las 6 de la tarde. Se había quedado a alojar la noche anterior, porque fue un poco romance, y me dice que se tiene que ir. Le dije ¿Te tienes que ir a trabajar?, y me dijo sí”.

Tras este episodio, Castell admitió que le “costó retomar y lo empecé a chutear. La situación me dio mucho morbo porque era yo hacerle cosas a un hombre gratis que él cobraba”.

“Él entendió, desde el minuto uno, fue tan decente que me lo dijo. Tú no vas a poder engancharte de mí porque en algún minuto esto te va a pesar. Me duró el romance tres semanas hasta que me chocó”, afirmó.

De igual manera, Jordi Castell aseguró que se ha encontrado con el joven en varias oportunidades, la última de ellas hace dos semanas.

Además, comentó que estudio Ingeniería Civil y que trabajaba en una empresa, pero seguía de scort, puesto que habían clientes que le pagaban mil dólares por el fin de semana.