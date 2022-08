El furioso descargo de Neme por relato emitido en la franja del Rechazo: "Grotesco"

Neme calificó de "irresponsable" lo que mostró la franja del Rechazo la noche del domingo. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 22 de agosto 2022 · 13:53 hs

José Antonio Neme dedicó unos segundos para referirse al comentado relato de un hombre durante la franja del Rechazo, emitida la noche del domingo.

En el video se puede ver a Alejandro, un trabajador sexual que se inició a los 17 años, quien dio cuenta de un hecho de violencia que vivió por parte de un cliente y su hijo. Como le debía plata, se la exigió, pero terminó atacándolo con un escopeta, recibiendo varios impactos de bala.

“Me tuvieron que sacar huesos, estaba solo, me miraba al espejo y no me reconocía”, contó, agregando que “estuve un año y medio sin hacer nada”. Lo que más llamó la atención es que a la hora de poder denunciarlo, declinó hacerlo. “Fue como mi primer acto de amor”, aseguró.

El registro de la franja del Rechazo fue ampliamente comentado en redes sociales, desatando críticas por relativizar la violencia hacia la diversidad y las disidencias sexuales.

“Irresponsable”

En la edición de este lunes de Mucho Gusto, José Antonio Neme se refirió a la franja del Rechazo, aprovechando la visita de los ex convencionales Jaime Bassa y Cristián Monckeberg para hablar sobre el Plebiscito de Salida.

“No quisiera reservarme mi opinión respecto a una pieza gráfica que vi ayer en internet sobre una brutalidad, bizarra, rara, inentendible”, comenzó diciendo el periodista.

En esa misma línea, Neme apuntó contra la “mente brillante que está detrás de lo que vi en la franja del Rechazo, en esa pieza en particular, respecto de un caso de prostitución masculina de un señor que decía que un cliente le había disparado y lo había dejado con secuelas físicas y que por amor no había denunciado”.

“Es una brutalidad, ridículo, intelectualmente inentendible, grotesco, burdo... no sé. Yo vi esa pieza y me parece irresponsable que por amor uno no denuncia un delito. Es una estupidez”, manifestó.

Por último, afirmó que “decir que uno por amor no denuncia un delito es de un ridiculez y una aberración, cualquiera sea la Constitución”.