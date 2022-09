El hilarante video donde se confirma que Hugh Jackman será Wolverine en Deadpool 3

Hugh Jackman aparecerá en Deadpool, cinta que debutará en 2024. IMDB.

Por: Rodrigo León 28 de septiembre 2022 · 10:42 hs

Hugh Michael Jackman, actor australiano, volverá a vestirse de Wolverine para la tercera película de Deadpool que debutará en las salas de cine el 6 de septiembre de 2024.

El anuncio lo hizo el propio Ryan Reynolds, protagonista de la cinta de este particular superhéroes, quien a través de un video dio a conocer la noticia, completamente fiel a su estilo.

En las imágenes, reconoce que pese a haber trabajado arduo, aún no tiene una idea concreta de qué hacer para la película. Es en ese momento que, sorpresivamente, aparece Hugh Jackman paseando por la casa.

“Oye Hugh, ¿quieres interpretar a Wolverine una vez más?”, le pregunta Reynolds a su colega, a lo que él le responde que “sí, claro”.

En ese momento, se escucha de fondo “I Will Always Love You” de Whitney Houston, la que es traducida como “I will always love Hugh (Siempre amaré a Hugh)”.

El segundo video

Durante la mañana de este miércoles, un segundo video fue publicado por Ryan Reynolds junto a Hugh Jackman.

En él, buscaban responder unas preguntas, como por ejemplo cómo Wolverine está vivo si falleció en la cinta Logan, algo que no iban a tocar.

“Lo que pasa en nuestra película…”, decían, momento en que comienza a sonar la canción “Wake Me Up Before You Go-Go” del grupo Wham!, por lo que no se alcanza a entender nada de lo que cuentan.

Hacia el final, ambos agradecen a Kevin Feige, productor de las películas de Marvel, por este nuevo proyecto que ingresa por primera vez a Deadpool en el MCU (Universo Cinematográfico de Marcel, por sus siglas en inglés).

De esta forma, habrá que esperar a 2024 para ver nuevamente a Hugh Jackman como Wolverine nuevamente.