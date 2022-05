El incómodo momento que vivió Cami durante las audiciones de The Voice Chile

Beto Cuevas y Gente de Zona destacaron la actitud de Cami en The Voice Chile. CHILEVISIÓN.

Por: Rodrigo León 11 de mayo 2022 · 11:48 hs

Un incómodo momento fue el que vivió Cami durante una de las audiciones a ciegas del estelar The Voice Chile de Chilevisión.

El hecho quedó al descubierto en la edición de este martes del espacio que conduce Julián Elfenbein cuando llegó a presentarse Cristóbal Raddatz, quien interpretó “Contigo Aprendí” de Armando Manzanero.

Pese al esfuerzo que realizó en el escenario, el joven no logró que ninguno de los coaches girara su silla, pese a que recibió buenos comentarios, por lo que tuvo que despedirse del programa.

Una vez que salió del estudio para dirigirse al backstage de The Voice Chile, Cami se dirigió a sus compañeros para compartir la incomodidad que vivió durante la audición de Raddatz.

“Me sentí como… Fue una sensación media amarga, como yo estar acá en esta silla y como estuvimos en el mismo programa”, señaló la intérprete de “Aquí Estoy”.

Rápidamente, la cantante nacional recibió el respaldo de Beto Cuevas y Gente de Zona, quienes le indicaron que “tú te lo ganaste”.

“Todos los que estamos acá nos ganamos nuestro lugar”, insistió el ex vocalista de La Ley, mientras que los cubanos agregaron que “tú te lo ganaste Cami, no te sientas mal por eso. A ti nadie te regaló nada”.

Cami insistió en su punto, precisando que “sí he luchado” por ganarse el puesto en el que está ahora, pero “siento una especie de deber”.

Beto Cuevas, por su parte, destacó que “eso es lindo, porque es tu lado compasivo, pero la realidad es que ese lugar (el escenario) y el lugar que tú ocupas y nosotros ocupamos no es, lamentablemente, para todo el mundo. Hay gente con mejores voces que las nuestras que no logran llegar a un lugar así porque simplemente no estaba destinado”.

De esta manera se cerró el tema para luego continuar con las audiciones en The Voice Chile.