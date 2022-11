El inesperado mensaje de Karen Doggenweiler a José Antonio Neme por polémica con Claudio Reyes

Karen Doggenweiler se encuentra en Buenos Aires para entrevistar a Ricky Martin. MEGA.

29 de noviembre 2022

La animadora Karen Doggenweiler se tomó unos segundos en su despacho desde Buenos Aires para dedicarle unas palabras a José Antonio Neme en Mucho Gusto.

Esto ocurrió luego de que el conductor del matinal de Mega fuera blanco de una serie de ofensivas críticas por parte de Claudio Reyes durante el fin de semana.

“Se fue al chancho tu socio. Se fue al chancho, hue… le falta un día aparecer vestido de mujer, nomás”, dijo el actor sobre el periodista y agregó que “está demasiado… tú sabís que yo no soy homofóbico o no sería amigo tuyo, pero ya me enferma”.

Por lo mismo, José Antonio Neme ocupó la tribuna que le da Mucho Gusto para responder con firmeza a las recientes declaraciones del comediante.

“Quiero decirle algo al señor Claudio Reyes que públicamente reclamó en contra de Mega por tener a un homosexual frente a un programa como este”, comenzó diciendo.

Además, agregó que “como a mí no me gusta que me muevan la jaula ni me arrastren el poncho (…) estoy bastante viejo y peludo, señor Reyes, como para tener que dar explicaciones sobre las personas con las que yo me acuesto o con quién me acuesto”.

“Si tanto le perturba mi personalidad o la manera como yo hablo o como pregunto, tiene dos alternativas: o buscar ayuda médica o aprender a utilizar el control de remoto”, remató.

El mensaje de Karen Doggenweiler a José Antonio Neme

Un día después de esta controversia, Karen Doggenweiler no quiso dejar pasar la oportunidad de elogiar a José Antonio Neme y decirle lo feliz que estaba de trabajar junto a él.

“¿Sabes qué? Si me permites un segundito, antes de partir con este despacho quiero mandarte un beso gigante, tú ya sabes por qué”, dijo la animadora desde Argentina.

En esa misma línea, Karen Doggenweiler le dijo que estaba “muy contenta y orgullosa de trabajar contigo, eres el mejor y te mando un beso gigante lleno de amor, cariño y compromiso. Y, por supuesto, transmitirle todo el cariño de este equipo”.