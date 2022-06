El inesperado y supuesto "vuelco" en medio de la separación de Shakira y Piqué

Ni Shakira ni Piqué han hablado sobre los motivos que los llevaron a separarse. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 09 de junio 2022 · 11:22 hs

La bullada ruptura entre Shakira y Gerard Piqué después de 12 años, continúa sumando nuevos antecedentes y recientemente se informó de un presunto “vuelco” en lo que habría sido este quiebre amoroso.

Si bien en un principio se había asegurado que fue la cantante la que tomó la decisión de separarse del futbolista tras descubrir sus infidelidades. Pero al parecer, la situación habría sido totalmente opuesta.

El programa El Gordo y La Flaca realizó una investigación gracias a los datos aportados por Tanya Charry, íntima amiga de la colombiana. Uno de ellos apunta a que fue el jugador del Barcelona el que tomó la decisión de separarse.

“Está mal anímicamente Shakira porque no se lo esperaba, aunque habían tenido problemas cuando visitaron Orlando en enero con los niños... Estaban teniendo problemas pero no pensó que era para tanto... Cuando regresan a Barcelona Piqué le dice: Me voy de la casa, quiero separarme”, comentó Charry.

Incluso aseguró que Shakira le propuso a Piqué tomar una terapia de pareja, a lo que el futbolista se habría negado.

Esta situación estaría afectando anímicamente a la intérprete, quien incluso habría bajado drásticamente de peso.

Fin a una relación de 12 años

El sábado 4 de junio, Shakira y Gerard Piqué disiparon los rumores luego de que en un comunicado confirmaran el fin de su relación después de 12 años.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando”, comenzaba el comunicado y pidió “por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad”, el “respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, cerraron.

Hasta el momento, ni la cantante ni el futbolista se han referido públicamente a los motivos que los llevaron a tomar la drástica decisión, dando paso a una seguidilla de rumores que apuntan a una posible infidelidad por parte del jugador del Barcelona.