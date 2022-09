El lamento de Belén Mora por el triunfo del Rechazo: "Me voy de Chile hasta el 18"

Belén Mora se mostró frustrada ante el triunfo del Rechazo. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 05 de septiembre 2022 · 16:04 hs

María Belén Mora Délano, comediante chilena también conocida como “Belenaza”, se valió de su cuenta de Twitter para ir siguiendo los resultados del Plebiscito de Salida de este domingo.

Desde que comenzó el cierre de mesas que la también actriz fue publicando en su cuenta de Twitter. Uno de sus primeros mensajes fue “me voy a morir de un infarto”.

Pero con el paso de las horas, donde se fue concretando el contundente triunfo del Rechazo por sobre el Apruebo. “¿Lo damos vuelta?”, se preguntó con los primeros conteos.

“Tranquilidad, vamos mierda, yo creo en mi país CTM (sic)”, agregó Belén Mora en otro tuit.

Cuando ya se daba por sentado el resultado del Plebiscito, los mensajes fueron cambiando de tono.

“Brutal todo. Pero así es la democracia”, reconoció la comediante, pasadas las siete de la tarde.

El tuit que Belén Mora borró

Belén Mora, como ya demostramos, publicó varios mensajes a raíz del triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida.

Sin embargo, uno de ellos lo borró. “Me retiro de Chile hasta el 18. No me da el alma”, decía la publicación de la cual la comediante se arrepintió.

Horas después, explicó que “tuve que eliminar un tuit porque hay gente que de verdad no cacha nada”.

“A seguir. Ya pasó la pena, ahora a trabajar”, cerró Belén Mora.