El llamativo cambio que hizo Jorge Valdivia en Instagram tras quiebre con Daniela Aránguiz

Por: Rodrigo León 15 de noviembre 2022 · 10:56 hs

Jorge Luis Valdivia Toro, ex jugador de fútbol y actual comentarista deportivo, ya comienza a asumir que su matrimonio con Daniela Aránguiz llegó a su fin. Por ahora, por lo menos.

Así lo dejó en claro con un llamativo cambio que realizó en las últimas horas en su cuenta de Instagram.

Allí, sacó su nombre y consignó simplemente: “Papá soltero 2 hijos”, dando cuenta de su nuevo estado civil tras el quiebre con la actual panelista de Zona de Estrellas.

Durante la jornada de este martes, Jorge Valdivia también utilizó su cuenta de Instagram para compartir una particular reflexión, que haría alusión al actual momento que vive.

“Cómo dicen por ahí la vida es corta, no la desaprovechen. Es momento de ser feliz y pa' ahí voy. Ya no miro pa' trás (sic)”, consignó el ex jugador de Colo Colo.

Las disculpas públicas de Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz

Las recientes declaraciones de Jorge Valdivia y el cambio que hizo en su perfil, ocurren a solo días de que en el programa Podemos Hablar le enviara un mensaje a Daniela Aránguiz, quien confirmó que actualmente está soltera.

En el video, a modo de sorpresa para la invitada, el comentarista de ESPN señaló que “te pido perdón por mis errores, por exponerte de una manera negativa que no te lo merecías, y volver a decir que te amo mucho”.

“Te amo, siempre te voy a amar, aunque no caminemos juntos hoy en día, te voy a amar siempre, toda mi vida. Y lo repito, eres el amor de mi vida, la mujer más importante. Ojalá algún día me puedas escuchar y puedas escuchar mi corazón cuando te dice que te ama de verdad. Perdón y te amo”, agregó.

Por último, Jorge Valdivia no quiso cerrar el registro sin antes indicar que “si la vida, el amor, nos vuelve a juntar alguna vez, voy a ser o me vas hacer el hombre más feliz”.