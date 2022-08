El mea culpa de Alejandra Valle: "Sé que debí haber parado el espectáculo"

"Creo profundamente en los símbolos patrios, me encanta el himno nacional", aseguró Alejandra Valle. Archivo Agencia UNO.

Por: Juan Pablo Ernst 29 de agosto 2022 · 12:50 hs

Su espacio online La Voz de los que Sobran empleó la periodista Alejandra Valle para expresar su arrepentimiento por lo ocurrido con el show de 'Las Indetectables' en Valparaíso, ocasión en la que también aseveró que "jamás quise perjudicar al Apruebo".

La periodista ha debido enfrentar una serie de cuestionamientos por ser la animadora del evento, y no hacer nada frente a la criticadísima performance en la actividad organizada en el marco del Apruebo a la nueva Constitución.

"Es difícil hablar en este momento, porque todavía no tengo muy superado el shock de todo lo que pasó", comenzó sus palabras la periodista Alejandra Valle.

Honesta y autocrítica

Y continuó: "Yo voy a ser honesta: por supuesto que no comparto en nada el show. De hecho, había estado discutiendo con las performancistas todo el rato, porque ellas se subieron de forma muy altanera al escenario", sostuvo

Luego, Alejandra Valle reiteró eso de que “voy a ser muy honesta, porque ya estoy cansada y creo que la honestidad es lo mejor. No me estoy sacando el pillo, porque yo sé que debí haber parado el espectáculo. En eso soy súper autocrítica, pero de verdad que la organización era muy mala", puntualizó la profesional de las comunicaciones.

"Cuando llegué, el organizador me dice 'no, lo que pasa es que está todo atrasado', pero eso siempre sucede. Desde ahí me puse a hacer cosas que no me corresponden (como de producción), porque no había nadie más", recordó a continuación.

“Imagínense estar arriba de esa cuestión con todo lo que había. Era realmente desastroso. Yo ahí, en esa función, me agarré con Las Indetectables, que se subieron con muy mala actitud”, reiteró.

Bandera chilena

Por otra parte, Alejandra Valle aseguró que "nunca vi que había una bandera chilena. Estaba en un lugar muy incómodo, me tapaban. Yo después caché que estaba pasando algo que no correspondía", planteó en La Voz de los que Sobran.

"Yo fui a animar, porque me lo pidieron. Lamentablemente -yo no quiero lavarme las manos-, ese productor no tenía ninguna conciencia de lo que estaba pasando", manifestó.

Más adelante se lamentó otra vez de lo ocurrido y aseveró que "tengo un profundo respeto por las familias, los niños, niñas y adolescentes. Este no era el lugar adecuado para este show. Y lo que más quiero decir es que jamás quise perjudicar al Apruebo".

"Pido disculpas por las familias que estaban ahí. Yo estaba preocupada de que la gente pudiera gozar de un buen show y estoy muy avergonzada de esas palabras y, por supuesto, si hubiera visto que había una bandera chilena jamás lo hubiera permitido", manifestó la periodista.

Finalmente, Alejandra Valle aseguró que "creo profundamente en los símbolos patrios, me encanta el himno nacional y de verdad lo que más me duele es que esto se haya transformado en una herramienta para criticar el Apruebo", concluyó.

Escuche el mea culpa de Alejandra Valle a continuación: