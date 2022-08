El mea culpa de Botota Fox tras revelar homosexualidad de Andrés Caniulef en TV

Botota Fox pensaba que era un "secreto a voces" la homosexualidad de Andrés Caniulef. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Gaspar Marull 27 de agosto 2022 · 14:06 hs

Botota Fox recordó cuando reveló públicamente la orientación sexualidad de Andrés Caniulef en el extinto programa SQP y realizó un mea culpa al respecto.

Las palabras de la reconocida transformista ocurrieron luego de que el actual panelista de Me Late se refiriera a dicho episodio en una entrevista con el portal Tiempo X.

“Lo más difícil que me ha tocado enfrentar en la vida y en la tele tienen que ver con ese momento, que, además fue completamente expuesto”, recordó el periodista.

En ese sentido, afirmó que “me hubiese encantado no pararme en una esquina y gritarlo, sino que poder vivirlo de manera abierta y creo que eso también habría hecho que las cosas fueran más fáciles y más fluidas”.

Secreto a voces

Ante esta situación, Botota Fox fue consultada por Publimetro sobre lo ocurrido con Andrés Caniulef en 2016, reconociendo que pensaba que la homosexualidad del periodista era “un secreto a voces” porque “nos habíamos visto en otros lados, entonces lo mío fue como súper de ingenuo”.

“Lo hice para que fuera como de risa. Yo no sabía que nunca lo había expuesto en la televisión ni nada”, agregó, y reveló que tras eso le pidió disculpas.

“Tuvo problemas con sus papás, después de eso yo le pedí disculpas, por lo demás, parece que se le olvidó eso. Pedí disculpas a todo el panel cuando estábamos adentro en la reunión de pauta después del programa”, contó la transformista.

Por último, Botota Fox destacó que “creo que finalmente le ayudó harto” a Andrés Caniulef hacer pública su homosexualidad.

“Porque así pudo ser libre, porque quizás nunca lo hubiera dicho y aunque no es importante decirlo, lo mío fue simplemente como un chiste, una humorada. Pero bueno, de verdad no sabía que no lo había dicho nunca, por eso le pedí disculpas”, cerró.