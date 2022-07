El mea culpa de Julio Milostich tras 11 años sin ver a su hija: "Nada lo justifica"

"La lógica dice que yo como padre debí haber insistido en no separarme de mi hija", admitió Milostich. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 18 de julio 2022 · 10:30 hs

Un sentido mea culpa realizó Julio Milostich durante su conversación con Martín Cárcamo en el episodio de este domingo del De Tú a Tú, donde el actor reconoció que estuvo más de una década alejado de su hija Isidora, y que su hijo Mateo ha sido fundamental en el proceso que están viviendo para reencontrarse.

El protagonista de El Señor de la Querencia también habló de este papel, que lo catapultó a la popularidad, pero sin duda que el tema que conmovió al conductor y a los televidentes fue el de la relación con sus hijos.

Isidora, en tanto, dijo que en algún momento le contaron que el actor que aparecía en la tele era su papá, y que incluso en clases de Historia vieron la vida de O'Higgins en la serie Héroes, interpretado por su papá.

"Era conocerlo, pero no conocerlo", reconoció la joven.

Inmadurez

Asumiendo toda su responsabilidad, Julio Milostich admitió que por no saber resolver temas entre adultos, se perdió de la vida de su hija durante 11 años. Dejó de verla a los 3 y retomaron el contacto recién a los 14.

Intentando contener su emoción, el actor reflexionó que "hay situaciones que, por su inmadurez y cosas que no podemos resolver los adultos, tomamos decisiones equivocadas. Yo me alejé de la 'Isi' por no poder resolver problemas con su círculo de adultos. Pero yo no los pude resolver".

"La lógica dice que yo como padre debí haber insistido en no separarme de mi hija y que tenía que haber resulto de otra manera el problema que hubo", reconoció Milostich.

"Fui incapaz y opté por no ir. No fue de un día para otro pero empecé a dejar de ir y desaparecí de la vida de 'Isi'", hizo su mea culpa.

El reencuentro

Julio le contó a Martín que pese a la distancia que él mismo había puesto y a no saber cómo resolver adecuadamente el tema, Isidora siempre estaba presente en sus pensamientos.

"Nunca dejó de estar presente para mí la Isidora. Yo siempre tuve mi talón de Aquiles ahí, pero era incapaz de resolverlo, no hallaba cómo... la inmadurez, no sé, nada justifica que la haya dejado de ver", reconoció.

Por eso, luego de más de una década de no verla, decidió dar un primer paso con cautela.

"Me ayudaron a abrir una cuenta de Facebook. Hice el experimento, le pongo 'Isidora Milostich'. Quería ver imágenes, quería verla. Entonces aparece una cantidad de fotos y yo así, solo en mi lugar, pero viendo a esta personita con 14 años más, pero lo logré. Logré verla como estaba en ese tiempo", relató muy emocionado.

Padre e hija reconocieron que están en un camino hacia un reencuentro, pero que todavía falta mucho por recorrer.

De hecho, Isidora admitió que al comienzo tuvo "un rechazo enorme" a la idea. "Para mí era no te quiero ver, no quiero nada. Pero también sabía que tenía una versión y quería conocer la otra versión", contó.