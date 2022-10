El mea culpa de Sergio Lagos por las adicciones de Daniel Fuenzalida

"Nos cruzábamos siempre", recordó Sergio Lagos sobre cuando ambos trabajaban en Chilevisión. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 19 de octubre 2022 · 15:58 hs

El problema de adicción a las drogas que tuvo en su momento el animador y locutor radial Daniel Fuenzalida, no podían quedar al margen durante su participación en Juego Textual.

Y si bien el ahora ex conductor de Me Late hace mucho tiempo que habla de su lucha contra las drogas de manera franca, en esta ocasión se encontró con el punto de vista de alguien que fue su compañero de labores en esos años y que hizo un emocionante mea culpa.

Daniel admitió ante las panelistas que "al ser tímido, me validé en la cocaína. Me dio lugar de pertenencia, pero también me quitó muchas cosas", reconoció Fuenzalida.

Pero lo pensó mejor y admitió que la droga "me quitó todo. Trabajo, familia, a mi hija por un tiempo, libertad, todo".

Reveló episodios que revelaron la fuerte adicción que tenía en esos momentos: "Una vez necesitaba consumir en la noche. Como a las 6 AM andaba en el auto, y cambié la silla (de su hija) por una nueva dosis", reconoció el animador.

Pero no terminó ahí, porque como él reconoció, "para poder justificarme, quebré el vidrio del auto, diciendo que la habían robado (la silla). Así funciona la mente de un adicto".

Autocuidado

Una mente que años después de conseguir rehabilitarse, todavía le hacía malas jugadas. Y es que comenzó a trabajar en un lugar donde lo había hecho antes, cuando era un consumidor, por lo que los camarines, baños y distintos espacios le recordaban la droga.

"Esto no lo he contado nunca. El 2010 empecé con mi reinserción laboral y el 2014 fui contratado por CHV para ser panelista de Primer Plano", partió contando el locutor radial.

"Iba al programa y los miércoles me empezaba a doler la guata. Me cuestionaba lo laboral, pero era un equipo perfecto, era una cuestión mía", explicó.

"El jueves era más intenso y el viernes casi no dormía. A los dos meses no lo podía sostener y mi psicólogo me dijo que era obvio", recordó Daniel Fuenzalida.

Entonces reveló que "pedí a la producción salir de ese programa, por autocuidado".

El mea culpa de Lagos

Fue en este contexto que Sergio Lagos tomó la palabra para referisre a lo que vivió Daniel Fuenzalida durante los años en que fue un adicto, algo de lo que él fue testigo.

"Nos conocemos con Daniel hace 26 años, compartimos muchísimas horas en CHV", recordó el conductor de Juego Textual.

Y añadió que "debo decirlo, con cierta pena, que me hubiese gustado mucho haber sido más amigo tuyo y haber podido tenderte una mano en ese minuto. Porque nos cruzábamos siempre", dijo el animador de Juego Textual.

Añadió que ahora "me doy cuenta de lo poco que sabía de ti. Y hoy me alegra mucho saber que eres quien eres y saber que también has dado una pelea enorme por ti, por tu familia y por todos los que te quieren", dijo un emocionado Sergio Lagos.