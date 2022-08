El mensaje de Mónica Rincón a María Luisa Godoy tras confirmar que su hijo nacerá con Síndrome de Down

Mónica Rincón tuvo una hija con Síndrome de Down que falleció a los dos años de edad, en 2013. CANAL 13/INSTAGRAM.

22 de agosto 2022

La periodista Mónica Rincón se valió de su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a la animadora María Luisa Godoy, luego de que confirmara que el que hijo que espera fue diagnosticado con Síndrome de Down.

En el programa De Tú a Tú, la ex animadora del Buenos Días a Todos reveló que tras someterse a un examen genético, su ginecólogo le confirmó la noticia. “El diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down”, contó.

A pesar del escenario que enfrentan junto a su esposo, Ignacio Rivadeneira, reconoció que “nunca lo vi como algo negativo. Siempre hemos visto a nuestra guagüita como un motivo de alegría”.

“Uno dice que quiere que llegue a un mundo que no lo limite. Siento mucha confianza, esperanza y optimismo de la familia que vamos a tener, de lo que nosotros le vamos a entregar y lo que él nos va a entregar”, reflexionó.

En esa misma línea, agregó que “no tengo ninguna duda de lo que va a ser él, de lo que él se puede convertir. Sí me da miedo la sociedad, porque todavía falta tanto en el tema de la inclusión. Uno dice que no lo discriminen, desde los colegios, que no lo miren como pobrecito, sino como el aporte que estoy segura que son, como cualquier ser humano”.

El mensaje de Mónica Rincón

Luego de que la confesión de Mónica Godoy fuera abordado por diversos medios de comunicación, principalmente digitales, la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón no dudó en enviarle un mensaje.

“Querida María Luisa. Pura felicidad le espera a tu hijo. Miles agradecemos tu testimonio como un aporte para que este sea un país más inclusivo y acogedor”, consignó en la red social.

Mónica Rincón fue madre de mellizos en 2011, donde uno de ellos nació con Síndrome de Down y falleció a los 2 años. En noviembre pasado, en una entrevista, la conductora de noticias conversó sobre el tema.

“Tener una hija con síndrome de down es un regalo, pero la sociedad en Chile no permite eso porque aún se discrimina mucho y porque se violan los Derechos Humanos de las personas en situación de discapacidad todos los días”, señaló en esa oportunidad.

Agregó que “ella fue un regalo y pudimos vivirlo como un regalo, porque al final el mundo de las personas con discapacidad es uno al que uno no se asoma todos los días y que le cambia la perspectiva cuando a uno le pasa. Ahí es imposible no empatizar. Por lo tanto yo digo que en esta familia todos tenemos síndrome de down y para siempre”.