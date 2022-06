El mensaje de apoyo de Pamela Díaz a Jean Philippe Cretton tras reconocer que sufre depresión

Además de Pamela Díaz, fueron varias las figuras que apoyaron a Jean Philippe Cretton. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 16 de junio 2022 · 15:47 hs

Pamela Díaz apoyó a su pareja, el animador Jean Philippe Cretton, luego de que reconociera públicamente que padece depresión.

El conductor de Podemos Hablar utilizó su cuenta de Instagram para referirse a esta condición, explicando que “esta tristeza es algo que me ha acompañado durante muchos años de mi vida y lamentablemente se ha ido poniendo más compleja conforme avanza el tiempo”.

“Quise hacer el video porque me imagino que hay muchos y muchas atravesando una situación parecida a la mía. A mí me cuesta todo un mundo últimamente. Me cuesta tomar la guitarra, me cuesta hacer canciones. Me está costando trabajar, me está costando sacar programas al aire”, reconoció.

El rostro de Chilevisión aseguró que quiso compartir su experiencia no para dar pena, sino que “tal vez para buscar ciertas voces de empatía” o “tratar de decirle a quienes están en una situación parecida que finalmente tan solos no estamos. Que a todos nos puede pasar”.

Las palabras de Jean Philippe Cretton generaron miles de comentarios en la red social, entre las que se encontraba la de su pareja, Pamela Díaz, quien le entregó todo su apoyo. “Encuentro que es la raja afrontar el tema de la salud mental. Un temazo. Apoyo máximo mi amol (sic)”, consignó “La Fiera”.

A ellas se sumaron otras figuras del espectáculo como Humberto Sichel, Mauricio Jürgensen, Tita Ureta, Paulina Rojas, Millaray Viera, Ignacio Gutiérrez, entre otros, los que también le entregaron su respaldo a Cretton.

“Un abrazo grande”, “Te abrazo, Jeanfi. Que transparentarlo sea el primer paso a la sanación”, “Tu honestidad emocional es inmensa y repleta de más y más atributos a ese gran comunicador que eres”, “Un abrazo grande, amigo. Gracias por atreverte a hablar de un tema tan íntimo y complejo”, fueron algunos de los mensajes que recibió el animador.