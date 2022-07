El mensaje sin filtro de Raquel Argandoña a Karen Doggenweiler: "Estás apernada a TVN"

"Karen nunca exige nada, lo que menos tiene es de diva", aseguró Raquel Argandoña. INSTAGRAM.

26 de julio 2022

Si alguien espera que Raquel Argandoña emplee filtros cuando habla de los rostros de televisión, es que sencillamente no conoce a la panelista de Zona de Estrellas.

Por eso no extrañó el fuerte mensaje que le mandó a la animadora Karen Doggenweiler a través de la señal de Zona Latina, ocasión en que aseguró que la esposa de Marco Enríquez-Ominami está "apernada a TVN".

Todo ocurrió la noche del lunes, cuando los panelistas del programa conversaban sobre quiénes serían los animadores idóneos para el regreso del Festival de Olmué, en enero del próximo año.

Y entre las distintas alternativas que se plantearon, surgió la opción de que TVN, canal que transmitirá el certamen, decidiera repetir una fórmula que ya le ha resultado, con Karen Doggenweiler y Álvaro Escobar.

Así, los panelistas, entre los cuales hacía su debut Daniel Valenzuela, entregaron sus opiniones sobre la dupla, pero mucho más en detalle sobre la trayectorias de la animadora y periodista en el canal público.

Subestimada

Fue en ese contexto que Raquel Argandoña le preguntó a Valenzuela por el hecho de que Karen nunca haya buscado otros horizontes laborales.

"¿Por qué crees que ella nunca ha querido cambiarse de TVN cuando han habido muchos ofrecimientos?", le consultó al comunicador. Y reforzó la primera con una segunda pregunta al hilo: "¿Por qué crees que ella sigue perteneciendo a TVN?".

Según estimó Valenzuela, "el canal la tiene muy subestimada. Karen aún puede dar mucho más de lo que da en TVN", aseguró.

El también locutor radial hizo alusión también a la oportunidad que tuvo Doggenweiler de irse a Mega. Una posibilidad que, según él "no llegó a puerto porque TVN le dio el lugar que merece".

Lo que dijo Raquel

Fue a continuación que Raquel Argandoña tomó la palabra para habar más en profundidad del tema y entregar su visión al respecto.

"Yo sé que otros canales, incluso Canal 13 en una oportunidad, lo único que querían era llevarse a Karen, porque es versátil", apuntó la mamá de Nano Calderón. "Es culta, anima, baila, canta, es múltiple", complementó.

Además, según lo que aseguró Raquel, la animadora y periodista rechazó cambiar de canal aunque "incluso le ofrecían mucho más de lo que gana en TVN".

"Nosotros siempre le decíamos 'Karen, atrévete, atrévete' y ella no, no sé qué pasa... 'tú estás apernada a TVN'", contó la ex Buenos Días a Todos.

Par el final dejó nuevos elogios para la esposa de Enríquez-Ominami: "Karen debería hacer muchas más cosas importantes que lo que le da TVN. Ella nunca exige nada, lo que menos tiene es de diva", concluyó.