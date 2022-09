El mesurado festejo del actor Pablo Díaz tras el triunfo del Rechazo: "Ganó la razón"

"El texto era muy malo, nos separaba", aseguró Pablo Díaz tras el triunfo del Rechazo. INSTAGRAM.

05 de septiembre 2022

Dos semanas después de confirmar su apoyo al Rechazo y de asegurar que no le preocupaba que lo cancelaran por revelar su opción para el Plebiscito de Salida, el actor Pablo Díaz festejó con mesura el triunfo de quienes se oponían a la nueva Constitución.

La misma noche del domingo, con la victoria del Rechazo asegurada por un amplio margen, el también productor teatral usó su cuenta de Twitter para entregar su mensaje de celebración.

"No ganó la derecha ni la izquierda. Ganó la razón", comenzó el posteo de quien interpretó al menor de los hermanos Mercader en la teleserie Machos, de Canal 13.

El actor recalcó que a su modo de ver y del de la mayoría que se inclinó por el Rechazo, "el texto era muy malo, nos separaba".

"Ganó Chile y mañana a trabajar para una constitución que nos una. Un abrazo lleno de amor a todes", terminó su posteo Pablo Díaz.

Pese a su apoyo al Apruebo en el Plebiscito de octubre de 2020, el actor había mostrado luego su oposición al texto elaborado por los convencionales.

"Estoy seguro de que va a haber una nueva Constitución. La derecha ya se dio cuenta de que hay que cambiarla y que no puede gobernar sola. Si no, vamos a tener otro estallido", manifestó hace unas semanas.

"Decidí opinar"

Luego planteó que "he llevado una vida bien al margen de la política, pero decidí opinar porque este Plebiscito es muy transcendental", explicó en ese momento Pablo Díaz, quien apuntó que desde su punto de vista la propuesta era "como dice Lagos, partisana. Parece más bien un programa de gobierno".

En la ocasión, el actor de 43 años aseguró que "me hubiera encantado tener un texto la raja y que el 70% hubiera votado a favor. Pero no fue".

"Estoy convencido que va a ganar el rechazo. La cagó el país moderno. Nos pasamos. Y eso para mí es muy optimista", manifestó en aquella oportunidad.

También abordó las críticas que recibió tras revelar su postura: "Que me cancelen, que digan que miento, no es tema. No voy a responder a ello. Para mí, este proceso es demasiado lindo y potente como para quedarme callado", recalcó en ese momento.