El misterioso consejo que le entregó Delfina Guzmán a Elisa Zulueta: “Nada tiene futuro”

Elisa Zulueta contó llamativo consejo que recibió de Delfina Guzmán. GAM/ARCHIVO

Compartir











Por: Gaspar Marull 05 de junio 2022 · 15:04 hs

La actriz Elisa Zulueta recordó un llamativo y misterioso consejo que le entregó su colega, Delfina Guzmán, el que según ella determinaba el avance de una relación duradera.

Esta confesión la realizó durante la última edición del programa La Divina Comida de Chilevisión, donde estuvo conversando con los actores Héctor Morales, Cristián Carvajal y la comediante Paloma Salas.

El capítulo comenzó en la casa de Zulueta como anfitriona, donde realizó un quiz como juego con los otros participantes. Al responder sobre “la peor cita que ha tenido en su vida”, comentó el consejo que le realizó la histórica actriz de teleseries de TVN.

“Una vez me invitaron a comer un caldillo, fue como una especie de picnic en la playa y llevaba todo como en un termo y venía abierto. El caldillo estaba en todo el cooler”, relató Zulueta.

A partir de esto, la actriz recordó un particular mensaje que le entregó Guzmán, quien le afirmó que “si no cierra bien las cosas, si no cierra bien los cajones, nada tiene futuro”.

Elisa Zulueta contó que su colega dentro de los consejos también precisó que “para que te dure tu relación siempre las puertas del closet y de los cajones de las cajoneras cerradas”. Según Guzmán, ese sería el tip para que las relaciones de parejas sean de larga data, algo que no ocurre con frecuencia en el oficio que ambas desarrollan.

“No sé qué querrá decir su consejo, pero yo igual le hago caso”, concluyó.