"Mis hijos se asustaron": la razón de Fernando Paulsen para dejar las redes sociales

"No pasa nada si es que cierras Twitter , nada", le recalcó Paulsen a Julio César. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 13 de julio 2022 · 14:34 hs

Si hay algo que tiene claro Fernando Paulsen tras dejar de usar su cuenta de Twitter hace algunos meses, es que la vida no le cambió. Así al menos se lo aseguró el periodista a su colega Julio César Rodríguez, en una nueva edición de Síganme los Buenos, a través de las pantallas del canal Vive!.

En la oportunidad, el profesional de la prensa dio a conocer cuál fue el motivo que lo llevó a alejarse de las redes sociales, en particular de Twitter, considerada una de las herramientas de comunicación más empleadas en la actualidad.

De acuerdo con su relato, todo se debió a un tema muy delicado y en el que estuvieron involucrados sus hijos.

Hablando en particular sobre Twitter, Fernando Paulsen reveló que "lo corté hace cuatro meses" debido a que "hubo una serie de amenazas que las derivaron a través de mis hijos".

Se asustaron

"Yo no tengo problema en que me digan cualquier cosa, pero cuando empiezan a meter a los hijos, dije 'esta cuestión no'", aseveró en la oportunidad el periodista y ex.

Según detalló a continuación Paulsen, "me amenazaron a mí, pero a través de las cuentas de los hijos. Dile a tu papá que se cuide, va a tener consecuencias lo que dijo anoche´'", detalló uno de los mensajes.

"Mis hijos se asustaron, empiezan a llamarme. No podía traspasarles esta cuestión. Si me van a hacer algo, que me lo hagan, pero no tienen por qué utilizar eso", recalcó el periodista.

Antes de terminar con el asunto, Paulsen se dio el tiempo para reflexionar sobre lo que le ha significado estar estos meses sin su cuenta del pajarito azul: "Fíjate, te digo una cosa, para ser franco, no pasa nada si es que cierras Twitter , nada", le aseguró Julio César Rodríguez en el programa que se transmite por VTR.