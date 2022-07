El motivo por el que Julio César Rodríguez se ausentará de Contigo en la Mañana unos días

Julio César Rodríguez se despidió este miércoles de Contigo en la Mañana. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 21 de julio 2022 · 13:32 hs

A partir de este jueves y por varios días más, el animador Julio César Rodríguez se ausentará de sus labores en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana.

Fue la propia Monserrat Álvarez quien anunció esto durante este miércoles al terminar la edición del programa. “Oye Julio, te vas de vacaciones. Felicidades, vamos a tenerte una semanita afuera. Era justo y necesario que te tomaras esas vacaciones”, dijo.

En el estudio, de fondo, se escuchaba la canción “Libre Soy” de la película Frozen, mientras el periodista le agradecía a su compañera por sus palabras. “Se va de vacaciones el niño, una semanita”, agregó Álvarez.

Eso sí, Rodríguez le pidió no publicitar tanto la noticia. “No lo publicitemos tanto… Porque ¿y si no me voy?… es que todavía no está todo resuelto”, señaló el animador, lo que provocó la duda de la periodista. “¿Por pájaro de mal agüero, por cábala?”, le consultó.

Aún así, Monserrat Álvarez le dijo a Julio César Rodríguez que “pero ojalá, por ti y tu familia, no verte mañana acá y que les resulten las vacaciones. Te extrañaremos”.

En solitario

De esta forma, el animador se ausentará de Contigo en la Mañana, por lo menos hasta la primera semana de agosto. Esto también afectará a su late Pero Con Respeto, el que durante esta semana ya ha emitido episodios antiguos.

Este jueves, tal y como se esperaba, en tanto, Monserrat Álvarez inició en solitario la edición del matinal de Chilevisión. En tanto, Rodríguez se ha mantenido ausente, por lo menos de su cuenta de Instagram, donde es recurrente ver sus publicaciones e historias.

Una de las últimas publicaciones que hizo fue una fotografía de antaño junto a sus hijos, donde escribió: “¡Miren este recuerdo hermoso que me llego! ¡Parece que este momento hubiese sido ayer! ¡Paren el mundo, va muy rápido”, consignó.