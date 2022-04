El motivo por el que Karla Constant regresó a la animación de Mucho Gusto

Karla Constant ya había reemplazado a Diana Bolocco anteriormente en Mucho Gusto. INSTAGRAM.

06 de Abril 2022

A muchos televidentes sorprendió ver la mañana de este miércoles a Karla Constant en la animación de Mucho Gusto, donde fue recibida por Diana Bolocco y Soledad Onetto. Esta última se encuentra en el programa hace unos días debido a las vacaciones que se tomó José Antonio Neme.

“Gracias por invitarme”, dijo de entrada la animadora de The Covers, pero su colega la interrumpió de inmediato. “No te invitamos, vas a estar aquí mucho tiempo”, aclaró Bolocco.

Fue la misma hermana de Cecilia Bolocco quien explicó en pantalla por qué Karla Constant estaría por una larga estadía en Mucho Gusto. Incluyendo, además, la razón por la que se ausentó este martes del programa.

“Yo falté ayer porque empezamos a grabar El Retador -el nuevo estelar de talentos de Mega-, entonces la Karlita generosamente va a ocupar mi lugar”, precisó Diana Bolocco, agregando que esto se extenderá, por lo menos, unos tres meses.

Pero Constant no se quedó callada. “Mira, aclaremos algo, no puedo ocupar tu lugar porque eres única, pero estoy feliz de venir a pasarlo bien, estar con ustedes y conversar los temas que a la gente le importa”, afirmó la también ex animadora del matinal

Anteriormente, Karla Constant ya se había hecho cargo de Mucho Gusto después de su salida a fines de 2019. En septiembre del año pasado, la animadora también reemplazó a Diana Bolocco que en ese entonces se había tomado la semana libre.

Diana Bolocco y El Retador

Tal y como lo mencionó Diana Bolocco, Karla Constant llega a reemplazarla en Mucho Gusto porque este martes inició las grabaciones del nuevo estelar El Retador, que aún no tiene fecha para su debut.

En una entrevista con El Mercurio, reconoció que “estoy feliz de volver a hacer entretención. Independiente del horario y el formato, me ilusiona mucho, porque he hecho la mayor parte de mi carrera en este tipo de programas”.