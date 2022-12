El motivo que alejó a Álvaro Rudolphy de las teleseries: "Me cansó"

"Era una suerte como de mini Hollywood en Chile. Había muchas lucas y se notaba", admitió sobre las producciones de los años 90. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 09 de diciembre 2022 · 11:24 hs

El actor Álvaro Rudolphy reveló el verdadero motivo por el cual se alejó de las teleseries que lo catapultaron a la fama, y recordó que en esos años había una especie de "mini Hollywood en Chile".

Fue en el Podcast Chileactores que el ex jurado de El Retador habló de su decisión, así como de las producciones nacionales que son emitidas en la actualidad.

En el programa de conversación Álvaro Rudolphy recordó en particular su papel de Aníbal Donoso en la teleserie Estúpido Cupido.

"Creo que Estúpido Cupido fue de las teleseries que inició la época dorada de TVN, con Vicente Sabatini al mando. Grandes elencos, súper producciones, fue el comienzo de hacer estos pueblos", resaltó el actor.

El intérprete nacional destacó todo el trabajo que conllevó esa producción que se emitió en 1995.

"Ambientarlo en los años 60, los autos de época, los vestuarios, clases de baile, de vocabulario para saber cómo se hablaba en esa época", valoró Álvaro Rudolphy.

"La guerra (por el rating) estaba desatada y había que tirar toda la carne a la parrilla. Y TVN lo empezó a hacer con esa teleserie", recordó.

Pampa Ilusión, La Fiera o Romané fueron otras de las teleserie que destacó el actor por los recursos y la producción que implicaban.

"Era una suerte como de mini Hollywood en Chile. Había muchas lucas y se notaba", admitió.

"Eran buenas las historias. Se entrelazaban bien con la música, tenía un cuento bien bonito", apuntó también.

El presente de las teleseries

Tras hablar del pasado de la teleseries, Álvaro Rudolphy abordó la realidad actual de las producciones nacionales.

"Me pasa que las teleseries de antaño, que es lo que me frenó en este último tiempo de seguir haciendo teleseries, tenían luz", planteó sobre por qué ya no se lo ve en las teleseries.

Dijo que las de antes "no tenían esa sordidez que hay ahora, que me cansó. Estos personajes siniestros, con tanto crimen, sangre, violencia".

Y volvió a las producciones de antes para destacar que "eran teleseries vivas, alegres. Había conflictos, pero eran como vivificantes, con música, baile".

"Después se empezó a oscurecer este género", cerró su análisis del género.