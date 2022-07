El motivo que llevaría a María José Campos a apoyar denuncia por VIF contra Claudio Castellón

Cecilia Gutiérrez dijo que María José entregaría su testimonio sobre lo que vivió con el actor por "sororidad". INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 13 de julio 2022 · 13:24 hs

Un nuevo capítulo en la denuncia contra el actor Claudio Castellón por violencia intrafamiliar, por parte de su expareja, Francisca Masanes, dio a conocer la periodista Cecilia Gutiérrez.

Es que según reveló la profesional en el programa Zona de Estrellas, la bailarina María José Campos le entregará su respaldo a Fran Masanes y aportará antecedentes hasta ahora desconocidos sobre el tema.

La periodista recordó que el actor y la bailarina mantuvieron años atrás una relación. Y, en ese sentido, aseguró que "es importante que otras víctimas se sumen al testimonio" de Fran Masanes.

"María José Campos sería relevante en este caso", apuntó Cecilia Gutiérrez, y entregó las razones: "ella tuvo una relación con Claudio Castellón hace muchos años. Y habría vivido un episodio de violencia que ella no ha querido relatar públicamente", reveló ante el panel de Zona de Estrellas.

Silencio

Según explicó la periodista en el programa de Zona Latina, ella ha intentado incansablemente comunicarse con María José Campos para conversar sobre este tema, pero la bailarina decidió hasta ahora mantener su silencio.

Cecilia Gutiérrez indicó, no obstante, que pese a no hablar públicamente de la denuncia de Francisca Masanes en contra de Claudio Castellón por violencia intrafamiliar, la ex Morandé con Compañía sí se la jugaría por apoyar lo denunciado por la profesora de educación física.

De acuerdo con la periodista, María José Campos "estaría dispuesta a apoyar en su momento a Francisca en el proceso judicial".

"Ella no quiere aparecer mediáticamente, pero sí quiere apoyar a una mujer que lo requiere, por un tema de sorodidad también", recalcó la panelista de Zona de Estrellas.

Lo que dijo Paula Escobar

El tema de la posible entrega de su testimonio por parte de María José Campos también fue abordado hace un par de días en el streaming Que Te lo Digo, donde la periodista Paula Escobar dijo que recibió una información similar.

"Circuló que una ex novia, o polola, o andante del señor Castellón sería ni mas ni menos que la 'Porotito Verde'. ¿Tuviste información de eso?", le preguntó Sergio Rojas a Escobar, que respondió: "Sí".

"En la semana me llegó una información al teléfono que me dice lo siguiente: 'Ojo porque una de las exnovias de Claudio Castellón habría sido María José Campos. Y también habría vivido una situación similar (a Masanes)", le contó la profesional a su colega.

Reveló además que intentó contactarse infructuosamente con la bailarina. "Le escribí y le pregunté si era cierto que ella había sido pareja de Castellón, y si también había sufrido violencia intrafamiliar", relató la periodista.

Y concluyó contando que el mensaje le aparecía como leído por María José, pero no recibió ninguna respuesta.