El motivo que obligó a Karen Doggenweiler a salir abruptamente de Mucho Gusto este lunes

Por: Rodrigo León 28 de noviembre 2022 · 10:59 hs

Karen Sylvia Doggenweiler Lapuente, animadora de televisión, sorprendió a los televidentes y a su compañero, José Antonio Neme, al abandonar abruptamente Mucho Gusto durante la edición de este lunes.

“Último minuto, van a pasar muchas cosas, es que parece que me tengo que ir”, dijo, mientras un productor le entregaba su cartera con sus cosas, para irse del estudio.

Fiel a su estilo, Neme no quiso dejar pasar la oportunidad para bromear con la situación que protagonizaba Karen Doggenweiler.

“Pero a dónde te vas, entonces efectivamente te querías ir, me está revictimizando, me está haciendo lo que me hizo la Diana Bolocco”, dijo, en alusión a lo ocurrido con la ex animadora del matinal de Mega.

Esto, además, provocó que los diputados Karol Cariola y Rubén Oyarzo, que estaban invitados al panel, se rieran de la situación.

Pero Karen Doggenweiler le devolvió el comentario al periodista, destacándole que “no, no, no, yo leí que tú andabas por ahí con unos ofrecimientos, así que la cosa es compartida”.

Esto último, por los rumores que apuntan a que trabajaría con Tonka Tomicic en un nuevo proyecto televisivo, situación que hasta el momento no se ha confirmado.

Karen Doggenweiler entrevistará a Ricky Martin

Posteriormente, Karen Doggenweiler se aprontaba a dejar el estudio de Mucho Gusto, dejando en claro que “yo de verdad voy y vuelvo, voy a viajar, voy a ver a un amigo tuyo”.

Fue en ese momento, que José Antonio Neme reveló que se reuniría con el cantante Ricky Martin. “Llévale a Ricky entonces lo que se le quedó en mi casa”, dijo, bromeando.

Según se pudo confirmar, Karen Doggenweiler entrevistará al cantante puertorriqueño en el marco de los dos conciertos sinfónicos que tiene agendados en nuestro país los próximos 3 y 4 de diciembre en la Quinta Vergara, en Viña del Mar.