El motivo que tuvo Pamela Díaz para ausentarse de la Mesa Digital de la Teletón

Por: Esteban López Á 05 de noviembre 2022 · 16:47 hs

Pamela Andrea Díaz Saldías, modelo, empresaria y animadora de televisión, fue una de las grandes ausentes de la Mesa Digital de la Teletón. La ex pareja de Manuel Neira, tuvo un motivo puntual que le impidió poder ser parte de la cruzada, a pesar de que había sido anunciada como una de las famosas que iba a estar presente.

Según pudo averiguar Página 7, la modelo, conocida también por las personas como la “Fiera”, tuvo motivos de coordinación relacionados con actividades agendadas, las cuales se mezclaron con asuntos domésticos, lo que gatilló que se perdiera la posibilidad de estar en la cruzada. Sin embargo, confirmó que está todo bien y que no ha ocurrido ningún problema.

En sus redes sociales, la animadora de 41 años ha publicado en las últimas horas, distintas imágenes en donde se le ve compartiendo con una amiga y vestida con traje deportivo, dando a entender que se encuentra en una actividad personal relacionada con el pádel, uno de sus deportes favoritos.

Sin embargo, en uno de las publicaciones que Pamela Díaz ha compartido este sábado, se logra escuchar que dice que “más tarde vamos a ir a depositar a la Teletón, porque hay que depositar más que actuar”, demostrando que a pesar de no haber podido estar tan presente como años anteriores, no es motivo para no depositar y ayudar a la Teletón.

Angélica Castro, la otra gran ausente

Y al igual que la ausencia de Pamela Díaz, sin duda que la ausencia de Angélica Castro se hizo notar en demasía. La modelo viene de atravesar un momento bastante duro luego de que se conociera la infidelidad cometida por su esposo Cristián de la Fuente con una mujer mexicana.

A pesar de eso, la también animadora se encontraba participando activamente en las actividades previas al comienzo de la Teletón, no pudo estar presente en esta nueva edición debido a complicaciones de salud, lo que gatilló que fuera reemplazada por Tita Ureta, quien ha tenido una importante participación.