El ninguneo de Raquel Argandoña a Douglas: "¿Te estás refiriendo a Michael Douglas?

15 de julio 2022

Una repasada de antología fue la que le hizo Raquel Argandoña a Douglas, luego de que el cantante saliera a desmentir a la opinóloga, quien aseguró que existiría una mala relación entre los famosos chilenos que viven hace tiempo en Miami, entre ellos el propio intérprete, con el más reciente incorporado, Luis Jara.

"Es obvio que uno tiene más afinidades con ciertas personas. Con el Lucho somos colegas, somos músicos, entonces siempre hemos estado más ligados. Pero eso no quita que entre todos nosotros hay mucha buena onda", aseveró el marido de Ana Sol Romero al referirse a los dichos de Raquel Argandoña.

Y como la panelista de Zona de Estrellas era parte del asunto, resultó lógico que se le dedicaran algunos minutos al tema en a edición del jueves del programa de Zona Latina.

Fiel a su estilo punzante, la mamá de Nano Calderón no dejó de tomar cada oportunidad para lanzar sus dardos. Así, cuando otro panelista le preguntó por lo dicho por Douglas, la ex Bienvenidos no dudó en consultar: "¿Tú te estás refiriendo a Michael Douglas?".

El que come en su casa

Una vez que empezó, Raquel sencillamente le dio sin piedad al cantante chileno radicado en Miami.

Así, tras la primera pregunta irónica, lanzó una peor todavía: “¿El que come en su casa antes de ir a ver a Lucho?”.

Luego planteó que la única razón por la que estaban hablando de Douglas en ese momento era porque ella lo había transformado en noticia.

"Por mí lo fueron a entrevistar, por mis dichos. Está bien que lo entrevisten por mí", aseguró.

Además, según ella, con sus declaraciones Douglas no hizo más que confirmar lo que ella había planteado. "En ningún momento dice que son amigos", recalcó.

Se cree Cecilia Bolocco

Pero no se quedó ahí e hiló más fino. Y, de hecho también alcanzó para la esposa del artista.

"¿Tú crees que me voy a preocupar por lo que diga este hombre? Depende quién lo diga, Douglas es Douglas", le bajó el perfil a la importancia del cantante. Y entonces añadió: "Está casado con la que se cree la doble de Cecilia Bolocco. Ella siempre se cree la Cecilia Bolocco. Pero de aquí a que se parezca a Cecilia Bolocco, tiene que nacer de nuevo".

También dijo que no cree eso de "la buena onda" entre los chilenos radicados en Miami y el intérprete de "Mañana".

"Que no sean mentirosos. Empezó cuando nosotros empezamos a comentar que le hacían el vacío a Lucho Jara. Si no, nadie habría entrevistado a Douglas. Douglas no es tonto, él corrobora que no son amigos, sino que compañeros de trabajo”, aseguró.

Raquel Argandoña aprovechó su intervención para explicar de dónde surgió la mala onda que le tendría el cantante.

"Douglas está picado conmigo porque una vez, cuando yo estaba en Buenos Días a Todos, había un programa de baile y Douglas fue uno de los participantes. Y se comentaba que Douglas coqueteaba con la bailarina. Yo lo dije, y de ahí que viene la mala onda. Pero tú sabes que yo siempre miro lo que no debo", aseveró.

“Cuando Douglas tenga estos éxitos, lo voy a respetar”, dijo, refiriéndose a los discos de Luis Jara.