"Él no está bien": Mariela Sotomayor desclasificó detalles de su pelea con Vasco Moulián

Fue el pasado lunes que Mariela Sotomayor comunicó su salida de Zona de Estrellas.

Por: Rodrigo León 10 de Febrero 2022 · 11:20 hs

Mariela Sotomayor entregó detalles -hasta el momento- desconocidos de la pelea que protagonizó junto a Vasco Moulián en Zona de Estrellas.

La periodista, en conversación con el portal Duplos, dejó en claro que a su llegada al panel del programa de Zona Latina, mantenía una buena relación con el otrora actor. Sin embargo, todo cambió luego de la entrevista que le hizo a Iván Cabrera en Radio Agricultura.

Ese día llegó con el material al canal para que lo abordaran en el espacio, pero no fue bien recibida por su compañero. “Yo creo que él no está bien, yo creo que él está muy mal de su cabeza, emocionalmente”, dijo de entrada.

“El día que se suscitó esta situación fue un día en que él estaba especialmente descompensado. Desde que yo llegué ese día al canal lo sentí muy raro, casi como estas personas que de repente están medias poseídas, la mirada no es la misma, la voz no es la misma, el saludo no es el mismo”, explicó.

Sotomayor, continuando con su relato, señaló que “me encontré con un compañero que yo sentí que quería desacreditar mi trabajo, quería menoscabarme, aportillar mi trabajo, haciéndome sentir que aquí la noticia central no era la de Iván ni las acusaciones, era qué actitud había tenido yo con Iván cuando habían aparecido las acusaciones. Entonces empezó en un tono súper pesado, muy falto de respeto”.

Según recordó Mariela Sotomayor, ese mismo día, Vasco Moulián le dijo “tú lo hiciste bolsa, deberías pedirle perdón. Llegó a un punto tan desagradable que yo miro a la cámara -y esto no ha salido nunca al aire- y le digo a la gente de dirección hasta cuándo, ¿de verdad ustedes creen que es normal que yo esté aquí aguantando a una persona que me está hablando de esta forma?”.

Tras esto, la periodista reveló que bajó el director y el editor de Zona de Estrellas y les dijo “chiquillos ¿ustedes no se dan cuenta que él no está bien? ¿No se dan cuenta lo peligroso que es tener a una persona en estas condiciones, hoy día descompensado, en un programa de televisión? Por qué me tengo que bancar yo el mal rato y que esta persona esté aportillando mi trabajo”.

Una vez que retomaron la grabación, Vasco Moulián no se detuvo en sus ataques a Mariela Sotomayor, por lo que ella decidió encararlo. “¿Qué pasa Vasco estás envidioso de mí? Él me miraba con una cara de loco. Ve la nota porque para eso te pagan, pero deja de molestarme por favor”, le dijo.

“Después cuando volvimos del otro extracto de la entrevista, yo vuelvo con los ojos llenos de lágrimas porque yo estaba llorando. Entonces imagínate lo que es estar dos horas grabando un programa donde estás llorando entre medio”, agregó.

Tras este hecho, la periodista fue citada a una reunión, pero prefirió no asistir para no continuar teniendo problemas con Moulián. Al lunes siguiente, aseguró, la llamaron para comunicarle que había sido despedida de Zona de Estrellas.