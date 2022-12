El origen de la pelea entre Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz y Anita Alvarado

La polémica entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz revivieron los mejores años de la farándula en Chile. AGENCIA UNO-ARCHIVO/INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 13 de diciembre 2022 · 10:34 hs

Anita Ester Alvarado Muñoz, conocida simplemente como Anita Alvarado o “la geisha chilena”, acaparó la atención de todo el mundo con la transmisión en vivo que hizo en Instagram la tarde del domingo.

En el registro, que duró casi media hora, la mujer respondió con firmeza a recientes declaraciones de Daniela Aránguiz, quien le recordó su pasado como prostituta y cuestionó la crianza de sus hijos.

Además, apuntó en contra de Angie Alvarado, con quien arrastra una serie de dimes y diretes de hace más de diez años.

Por lo mismo, Anita Alvarado no dudó en recordarle a la ex Mekano la relación que mantuvo su hija mayor con Jorge Valdivia años atrás, cuando la farándula en nuestro país estaba en pleno apogeo.

El romance de Angie Alvarado y Jorge Valdivia

La historia de polémicas entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz se remonta al año 2007, época en la que Jorge Valdivia inició el contacto con Angie Alvarado, cuando esta última tenía solo 17 años y mientras él se encontraba en Brasil, ya que militaba en el Palmeiras.

Mientras eso ocurría, la ex participante de El Discípulo del Chef estaba embarazada de su primera hija, la que hoy ya tiene 15 años.

Pero no fue hasta años después, en 2011, cuando se filtran a los medios los contenidos de los chats entre Jorge Valdivia y Angie Alvarado, además de una imagen del ahora ex futbolista, completamente desnudo.

En 2012, Alvarado fue entrevista en Mentiras Verdaderas donde contó como se inició todo. “Yo a los 16 años era la típica niña que se sacaba las fotos sexy. Yo nunca tuve problemas con mi cuerpo, de no mostrarlo ni nada. Nunca me saqué fotos desnuda”, comentó.

“En mi Facebook estaban esas fotos, porque en un momento se dijo que eran fotos prohibidas, mentira, todas mis fotos son públicas. Y en Facebook estaban, entonces de repente un día me llega un mensaje, pero nunca creí que era él (Jorge Valdivia), hay muchas cuentas. Nunca creí que era él”, admitió Angie Alvarado.

Además, aclaró que en ese entonces no lo conocía, porque "yo a los 16 años no era conocida, no me dejaban entrar a las discoquetes porque era menor edad, mi mamá no conoce a nadie que sea futbolista, nada”.

Sobre la fotografía en la que Jorge Valdivia posó desnudo, Angie Alvarado comentó en ese entonces que “fue con un calendario de él, él me hizo un calendario privado a mí, por la cámara al minuto, yo me cagaba de la risa no más, si era un regalo para mí, me daba risa lo ridículo que podía llegar así”.

El ataque y la demanda de Daniela Aránguiz a Angie Alvarado

En 2011, tras filtrarse los chats entre Angie Alvarado y Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz se valió de su cuenta de Facebook para atacar directamente a la hija de Anita Alvarado.

“(…) como algunas que no las quiere ni su padre, que no le dieron ni apellido y menos vivieron con ella… (…) han visto mil hombres en la cama de su mamá, menos a su padre, qué pena es digno de lástima”, decía parte del mensaje.

En febrero de 2012, Daniela Aránguiz presentó una demanda en contra de Angie Alvarado por supuestas amenazas contra su familia, lo que fue desmentido por la acusada en Primer Plano.

“Ella tiene que darse con una piedra en el pecho que yo no le saqué plata a su marido. Pero si quiero lo voy a hacer y ahí sí que va a sufrir porque ella sufre con el tema de la plata (…) Yo no tengo a quien defender, Jorge no es mi marido. A mi no me interesa”, dijo en ese entonces.

Como si eso fuera poco, Alvarado aseguró que “Daniela no es una blanca paloma, que se acuerde a quién metió en su casa cuando Jorge estaba en Brasil”.

Sobre la publicación en Facebook reconoció que prefería no tener un papá a tener uno como Jorge Valdivia que “le ponía los cuernos” cuando podía.

Anita Alvarado contra Daniela Aránguiz, cinco años después

Cinco años después de toda esta polémica, Anita Alvarado estuvo de invitada a Mentiras Verdaderas, donde repasó a Daniela Aránguiz.

“Encuentro que es chula, es rasca. Su marido es su marido y es buen futbolista. Pero es rasca la pobre, no podís. La vi una vez de casualidad comprando zapatos en no sé qué país y pidiendo rabajas. No podís ser tan rasca”, dijo de entrada.

A eso, agregó que “no tiene cara de cuica, tiene que sacarse la gordura de los cachetes. Si sale en televisión tienes que preocuparte”.

Sobre los posibles conflictos que tenía con Daniela Aránguiz, Anita Alvarado en ese entonces le advirtió que “ojalá que no los tenga nunca, porque va a salir para atrás. Porque le mando la lista de todas mujeres que se ha comido su marido”.

Las declaraciones de Anita Alvarado que provocaron la actual polémica

El pasado viernes, Anita Alvarado estuvo invitada a Podemos Hablar, donde se refirió a la separación de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

En el espacio de conversación, la “geisha chilena” aseguró que la ex Mekano no tenía “dignidad” al pensar en darle una oportunidad al ex futbolista tras el reciente quiebre.

“¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma”, dijo en el backstage del programa.

Sus palabras provocaron la inmediata reacción de Aránguiz a través de Instagram: “Como una mujer que vendió su cuerpo durante años habla de dignidad. Me da risa que una prostituta esté hablando de ser digna, cuando lo más indigno es que tu vagina tenga precio”.

“No tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú no le enseñaste a no tener valor de meterse con hombres casados y con familias. Eso sí no es tener dignidad, ¿andar escondida por nada o por plata?”, remató.