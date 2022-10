El percance de Eduardo Fuentes antes de partir en la animación del Buenos Días a Todos

"Pensé venir a quedarme acá anoche, para no defraudar", reconoció Eduardo Fuentes. Archivo

Por: Juan Pablo Ernst 17 de octubre 2022 · 11:04 hs

En otro lunes que se enmarca en la "batalla de los matinales" por conquistar a los televidentes, el periodista Eduardo Fuentes debutó como nuevo conductor del Buenos Días a Todos, en TVN.

La aparición en pantalla del nuevo rostro del canal a las 8 de la mañana llamó la atención de los espectadores, luego de que el viernes se anunciara que reemplazaría a Carola Escobar, quien tenía compromisos previos ineludibles con otro espacio de la misma estación televisiva.

Rafael Venegas y Nathalie Catalán fueron los encargados de recibir a Eduardo Fuentes en el estudio del Buenos Días a Todos. Incluso, hubo hasta tiempo para hacer una referencia al paso de Eduardo Fuentes por Alfombra Roja, de Canal 13.

Pijama de perro

Y tras los abrazos respectivos, Venegas bromeó con el periodista: "Oye, ¿y el pijama de vaquilla?", le preguntó.

"Pensé venir con el pijama de... de perro, no es de vaca. Cuidado con eso", replicó el comunicador.

Luego, Eduardo Fuentes prosiguió relatando que debido al cambio en su sueño que significaba levantarse tan temprano, cuando en el último tiempo ha estado trabajando en el espacio nocturno, "pensé venir a quedarme acá anoche, para no defraudar".

Contento

Admitió a continuación que "me desperté a las 4, me desperté a las 5 y a las 6 ya listo, así que aquí estoy. Muy buenos días a todos".

“A las 07:05 estaba en la puerta gritando: 'Aló, tío, me abre'", apuntó luego. Y detalló que "me bañé rápidamente y me vine, porque tenía que ver el tema de las cámaras, saludar a los muchachos, porque hay caras que conozco de hace demasiado tiempo".

En la misma línea, el profesional manifestó que para él era "un gusto de estar con cada uno de ustedes, y contento de estar aquí".

Eduardo Fuentes aprovechó de aclarar que su madrugar fue solamente por esta vez, ya que Carola Escobar retomará mañana sus funciones en el matinal de TVN.

Él, por su parte, continuará con su trabajo en la conducción del programa Buenas Noches a Todos.