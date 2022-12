El personaje de Hijos del Desierto que "revivirá" y pondrá en aprietos al protagonista

El director de Hijos del Desierto adelantó que esta es una "sorpresa" que viene en los próximos episodios. MEGA.

Por: Rodrigo León 07 de diciembre 2022 · 11:09 hs

Hijos del Desierto, teleserie nocturna de Mega, vivirá en sus próximos episodios un giro en su historia que nadie vio venir.

Y es que según se adelantó, uno de los personajes que fue asesinado durante las primeras semanas, volverá a reaparecer, puesto que nunca murió.

Se trata de Eloy Zapata, rol a cargo de Roberto Farías, quien había sido asesinado por unos secuaces al intentar matar a Pedro (Gastón Salgado).

“Hay otro detalle no menor, es una sorpresa para la historia la entrada de este personaje. Murió y apareció ahora: acá está Eloy Zapata”, dijo el director de Hijos del Desierto, Patricio González.

Junto con eso, aclaró que el rol de Farías en la teleserie nocturna “no murió; de hecho, si te fijas en la escena en que le disparan, no se ve qué pasa con él”, declaró a La Cuarta.

Al igual que aquella vez en que recibió el disparo, Eloy Zapata junto a Cornelius Bormann (Marcelo Alonso), “van a poner en amenaza a nuestro antihéroe”.

El regreso de Roberto Farías a Hijos del Desierto

Sobre su regreso a Hijos del Desierto, Roberto Farías declaró que “una de las cosas más importantes y significativas, y que me llenan el corazón, aparte de compartir con mis colegas, son los equipos artísticos, técnicos y de producción que uno se sigue encontrando”.

El actor agregó que “todo ese trabajo invisible es el que me gusta a mí" y que “no pienso en el futuro, pienso en el presente, y en este presente estoy muy feliz y contento de estar acá. Me gusta mucho actuar, pensaba que se me iba a quitar, pero no”, declaró.

En esta oportunidad, Eloy Zapata aparecerá en Hijos del Desierto con un parche en el ojo, y Roberto Farías adelantó que “no va a sufrir más que yo”.