El presente de Angélica Castro en medio de polémica por infidelidad de Cristián de la Fuente

"Estoy con bastante trabajo gracias a Dios. Todo el año ha sido un buen año", manifestó Angélica Castro. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 05 de octubre 2022 · 13:00 hs

La modelo Angélica Castro habló de su presente durante una actividad pública en Santiago, en medio de la polémica a raíz de la infidelidad de su esposo, el actor Cristián de la Fuente.

La conductora de televisión acudió este martes a la reapertura de un supermercado, ocasión en que habló con la prensa chilena algo de lo que ocurre hoy en su vida, luego de que estallara el escándalo.

Angélica Castro, en todo caso, no ha estado encerrada desde que se viralizó el video que muestra cómo Cristián de la Fuente besa a una muchacha mexicana en un restorán, y por eso la mamá de Laura de la Fuente ha continuado con sus distintas actividades.

De esta forma, la semana pasada, la misma en que se supo de la infidelidad del actor, la animadora y empresaria acudió junto a su hija a una actividad organizada por la marca Lancome.

Lo que dijo Angélica Castro

A lo anterior hay que sumar su participación en la actividad de convocatoria de la Teletón 2022, entre otros mediáticos eventos.

Entre estos estuvo también el de este martes, pues la esposa Cristián de la Fuente acudió a la reapertura de la sucursal de un supermercado en la comuna de Vitacura.

Claro que, además de encontrarse en la actividad con Jordi Castell, Angélica Castro estuvo acompañada en la ocasión por dos mujeres, las mismas que cortaron cualquier intento por preguntarle por lo ocurrido con la infidelidad de su marido.

Así, Angélica Castro contó que "quería venir a conocer esta reapertura maravillosa. Es impresionante la variedad".

Reveló en la ocasión que "me gusta ir al super y no que me lleven las cosas a la casa, porque a mí me gusta ver, tocar, leer etiquetas".

"Tenía varios acuerdos, todo el año estoy siempre igual. Lo que pasa es que uno no siempre sale o le llama la atención. Pero tenía varios acuerdos comerciales", indicó sobre las actividades a las que ha acudido desde que se reveló que su marido le había sido infiel con una muchacha mexicana.

"Estoy con bastante trabajo gracias a Dios. Todo el año ha sido un buen año", manifestó, dejando en claro que se refería a su situación laboral, por cierto.