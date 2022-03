El principal motivo tras la ausencia de Pamela Díaz en Me Late Prime

El supuesto quiebre con Jean Philippe Cretton tiene a Pamela Díaz fuera de Me Late Prime temporalmente.

Compartir











Por: Rodrigo León 08 de Marzo 2022 · 10:00 hs

Pese a que ya comenzó su temporada 2022, Me Late Prime aún no ha contado con la presencia de Pamela Díaz en las últimas semanas. Su lugar ha sido ocupado por Antonella Ríos y Mariela Sotomayor, por nombrar a algunas.

Pero hay una razón para explicar la ausencia de “La Fiera" en la edición estelar del programa de farándula y fue su conductor, Daniel Fuenzalida, el que salió a explicar la situación.

“Nos reunimos el lunes pasado para ver la temporada 2022 de Me Late Prime, almorzamos juntos y se supone que partía hoy (lunes), pero está en un asunto personal con Jean Philippe Cretton, analizando su relación”, señaló el comunicador a LUN.

En efecto, desde hace semanas que se especula de un quiebre entre la pareja y el mismo Cretton la semana pasada, aseguró estar “triste” por el presente que vive con Díaz. Fuenzalida detalló que su amiga y compañera de labores está “preocupada” por el animador de Chilevisión y por ella misma, y asistir al programa es “amplificar el tema”.

Regreso postergado

Daniel Fuenzalida detalló que fue el pasado viernes cuando Pamela Díaz le pidió que postergaran su regreso a Me Late Prime, “básicamente por lo que está pasando, está conversando con Jean Philippe".

Esa misma jornada, además, fue cuando se conocieron las declaraciones de Cretton y “no sé si fue coincidencia o no, pero me pidió correr su participación en Me Late una o dos semanas para tener su cabeza clara porque ahora está en otra”.

Fuenzalida planteó que la pareja estaría analizando “lo que pasa” y que él fue “testigo” de lo que pasó entre ellos. Aseguró, además, que el pasado 26 de febrero, para el cumpleaños de Pamela Díaz, ambos estuvieron juntos en una íntima celebración.

Hasta el momento, la animadora aún no se ha referido públicamente al supuesto quiebre con Cretton, lo que supondría que “aún no hay una decisión tomada”, agregó el “Ex Huevo”.

“Yo sería más cauto, porque todavía no está todo dicho. Hay que zanjar la situación de término”, dijo.