El "problema gramatical" que generó tenso cruce entre Gonzalo de la Carrera y Monserrat Álvarez

Ante el error que había cometido, Gonzalo de la Carrera le exigió una disculpa a Monserrat Álvarez. INSTAGRAM/AGENCIA UNO-ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 01 de septiembre 2022 · 09:20 hs

Gonzalo de la Carrera volvió a protagonizar un tenso cruce en un matinal de televisión, esta vez con Monserrat Álvarez en Contigo en la Mañana. Con esto, se suma a lo ocurrido este miércoles con Mirna Schindler en Tu Día.

En el programa de Chilevisión, se comunicaron con el diputado independiente para saber su versión respecto de la agresión que protagonizó la noche del martes en la Cámara de Diputados al agredir al diputado Alexis Sepúlveda.

Al comienzo de la conversación, Álvarez acusó a De la Carrera de mentir a través de su cuenta de Twitter al señalar que había recibido el respaldo de figuras de Chile Vamos como Andrés Longton, Javier Macaya y Marcela Cubillos.

“Usted ayer mintió en un tuit diciendo que era apoyado por Cubillos, el diputado Longton y el senador Macaya”, le dijo la periodista, a lo que el parlamentario reaccionó de inmediato acusándola de cometer un fake news.

De esta forma, expresó: “Qué lindo lo que me está contando usted porque esa es una cuenta parodia. Qué lindo que se haya equivocado con una fake news. Qué lindo que los televidentes estén escuchando como Monserrat Álvarez hace un fake news y se hace cargo de un Twitter parodia, una cuenta que no es mía. Felicitaciones”, reaccionó irónico el diputado.

“Es lo más lindo que me ha pasado hoy día, usted me ha hecho feliz. Siempre me ha criticado de fake news, acaba de hacer un fake news tremendo”, continuó, provocando la intervención de Julio César Rodríguez, quien le pidió que se calmara “ un poquito. Lo vamos a escuchar diputado, no se altere. Este no es el Congreso, aquí hay que estar calmadito”.

La publicación de Gonzalo de la Carrera

Producción de Contigo en la Mañana buscó la publicación de Gonzalo de la Carrera en Twitter para aclarar el malentendido. El problema, fue solo un tema de gramática.

“Muchas gracias por el apoyo. Anoche no dormí. He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chile Vamos, Longton, Macaya, Marcela Cubillos, etc.; y la gente se dio cuenta que fue un tongo. Me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video lo prueba”, consignó.

Luego que Monserrat Álvarez leyera el mensaje, Gonzalo de la Carrera le preguntó “cuál es la mentira, cuál es la fake news. Usted me dijo que yo mentí, dónde está la mentira". Álvarez mantuvo su postura y le precisó que “no lo apoya Macaya, ni Cubillos”.

“Ahí dice los comentarios…, usted tiene problemas de comprensión de lectura, Monserrat”, emplazó el diputado a la periodista, a lo que ella le dijo que “ah, parece que yo, Longton, Macaya y Marcela Cubillos tenemos todo el mismo problema de comprensión lectora”.

Posterior a eso, Gonzalo de la Carrera le explicó a Monserrat Álvarez que “cuando yo digo en mi tuit Muchas gracias por el apoyo, punto seguido. Anoche no dormí, punto seguido. He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chile Vamos. Los comentarios en los posteos, no en los posteos, ahí es donde está el problema de comprensión de lectura”.

“He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chile vamos, de Macaya, Marcela Cubillos, etc. La gente se dio cuenta que fue un tongo, me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. ¿Dónde está la mentira? ¿Y dónde está el problema de comprensión de lectura que ustedes tienen que es bastante serio?”, cuestionó.

La conductora de Contigo en la Mañana respondió con un “resulta que todo eso, le quiero decir que todos lo entendimos mal, entendimos mal ese Twitter”, pero el diputado independiente le corrigió con que “no todos, hay 5.423 que no tuvieron el problema de comprensión de lectura que tuvo usted (…) Entonces Monse, usted me debe una disculpa”.

“Dejémoslo en un problema gramatical, dejamos ese tema de lado…”, decía Álvarez, siendo interrumpida por el ex republicano, quien lamentó que “tenga problemas gramaticales porque usted siendo una gran periodista debiera tener más cuidado cuando hace este tipo de imputaciones porque le está hablando a un millón 800 mil personas”.