"Él puede haber sentido dañado su ego": Cecilia Gutiérrez analizó la querella de Iván Núñez

Por: Juan Pablo Ernst 27 de julio 2022 · 13:50 hs

Decidida a ir a los tribunales a defenderse, y convencida de que no tiene razón alguna para disculparse con el periodista Iván Núñez, se mostró la panelista de Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez.

"Él puede haber sentido dañado su ego", dice cuando se refiere a la acción judicial que emprendió el rostro de TVN, pero la periodista está segura de que no cometió ninguno de los delitos que amerita una querella por "injurias y calumnias graves".

Entrevistada por LUN, Cecilia Gutiérrez explicó que tras ser notificada de la acción judicial, "había dos opciones: optar por la defensoría penal pública o un abogado privado".

"Decidí optar por un abogado privado por la expertise, pero ahí me enteré que los abogados penalistas tienen aranceles mucho más altos que los que cubren otras áreas", sostuvo.

Precisamente estos honorarios tan elevados hicieron que la periodista decidiera cambiar de plataforma para su streaming "Bombastic Prime", que antes transmitía por Instagram y ahora en YouTube para monetizar su trabajo.

Dará la cara

Respecto de lo que espera en los tribunales, Cecilia Gutiérrez aseveró que "voy a ocupar todas mis pruebas y antecedentes que tengo".

"Si voy a ir a tribunales a dar la cara, también iré a defenderme", aseguró a continuación. Y recalcó que, desde su punto de vista, "no siento que tengo que ofrecerle disculpas" a Iván Núñez.

"Él puede haber sentido dañado su ego. Pero él pone una demanda por calumnias, y eso es que uno le adjudica un delito a una persona", argumentó la periodista.

Y de inmediato recalcó que "jamás le adjudiqué un delito, tampoco se quedó sin trabajo ni tuvo efectos terribles, más allá de su ego herido".

No se arrepiente

"No me arrepiento", aseguró la profesional. Y manifestó que "no me quiero adjudicar una bandera de lucha. Lo que sí me parece insólito que un periodista, editor de medios, rostro del canal público, pretenda coartar la libertad de expresión. Eso me molesta profundamente y hace que tenga un sentido esta pelea", reflexionó sobre el momento que está viviendo.