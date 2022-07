"El que acaba de tirar la piedra...": Notero de Tu Día recibió piedrazo durante despacho desde el INBA

"Puede parecer llamativo, pero terminamos y nos dieron la mano", contó luego el notero. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 27 de julio 2022 · 17:54 hs

Instantes de enorme tensión y hasta peligro vivió esta mañana el notero del matinal Tu Día, Rodrigo Pérez, mientras realizaba despachos desde las afueras del Internado Nacional Barros Arana, recinto que fue tomado por sus alumnos.

El periodista efectuó durante la mañana una serie de enlaces con el estudio, para mostrar lo que ocurría en el establecimiento, hasta donde llegaron efectivos de Carabineros.

En varios de los despachos para el matinal, el notero fue interrumpido por alumnos del INBA, muchos de los cuales se acercaron al camarógrafo para exigirle que no mostrara sus rostros.

Otros, en tanto, le gritaron a Rodrigo Pérez que contara "la verdad" de lo que estaba ocurriendo en el lugar.

"Le pegaron a un menor de 14 años. No quiero que ningún compañero salga en la tele", se escuchó a través del audio del periodista, quien intentaba controlar la situación.

"A ver, no, no, no, aléjate. No te pongas frente a la cámara, si te pones frente a la cámara vas a salir… Dame un segundo, que estoy comentado, no te pongas porque no quieres salir", le insistió el notero a uno de los jóvenes presentes en el lugar.

Piedrazo

En eso estaba Rodrigo cuando de pronto una piedra impactó en su pecho. Con sangre fría, el reportero habló de "el alto, el que acaba de tirar la piedra, si quiere decir algo, se acerca y conversamos. Ningún problema".

También recalcó que "nos piden que nos movamos de acá, pero estamos en la vía pública... así como tienen el derecho a manifestarse...", alcanzó a decir, antes de que desde el estudio Ángeles Araya explicó que debido a la compleja situación era mejor dejar el despacho hasta ahí.

"No podemos entender qué es lo que quieren. Pero la agresión no se permite. No podemos continuar con el despacho de Rodrigo, no porque no queramos, sino porque no se entiende y le están tirando piedras", explicó la conductora de Tu Día.

"Nos movimos y estuvimos dialogando. Puede parecer llamativo, pero terminamos y nos dieron la mano, a pesar de que nos tiraron piedras y a Darwin le botaron la cámara, se la tiraron al suelo", relató después Rodrigo Pérez.