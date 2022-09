El rap está de luto: Coolio, intérprete de Gangsta's Paradise, fallece a los 59 años

Coolio además grabó el soundtrack Aw Here It Goes de la serie Kenan & Kel y fue parte de Hit 'Em High (The Monstars Anthem) de la película Space Jam.

Por: Cristián Meza 28 de septiembre 2022 · 21:18 hs

Coolio, una de las voces más recordadas del hip-hop y el rap de la década de los 90, falleció este miércoles a los 59 años en Los Angeles.

Según informó TMZ, el deceso del intérprete de Gangsta's Paradise se produjo cuando visitaba a un amigo.

El manager de Coolio detalló que el artista fue al baño y ante el tiempo que se demoraba, su amigo lo comenzó a llamar hasta que entró y lo encontró tirado en el piso.

Ante esto, se puso en contacto con los equipos de emergencia, quienes declararon su muerte en el lugar, donde una de las primeras hipótesis apuntan a un eventual paro cardíaco, aunque todavía no se entrega la causa oficial de su deceso.

Coolio, cuyo verdadero nombre era Artis Leon Ivey Jr., se hizo conocido en la escena musical de Los Angeles a fines de los 80, pero alcanzó notoriedad mundial cuando en 1995 grabó Gangsta's Paradise para la banda sonora de Dangerous Minds, película protagonizada por Michelle Pfeiffer.

El tema se ubicó en el número 1 de los principales rankings de Estados Unidos, mientras que fue la primera canción de gansta rap en ser la más escuchada en el Reino Unido.

Tras ello, siguió vigente con canciones como Fantastic Voyage, 1,2,3,4 (Sumpin' New) y It's All the Way Live (Now).

Junto con ello, grabó el soundtrack Aw Here It Goes de la serie Kenan & Kel y fue parte de Hit 'Em High (The Monstars Anthem) de la película Space Jam.