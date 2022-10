El "recado" de Roberto Cox a Neme por antiguas declaraciones sobre presuntas fiestas en Londres

Roberto Cox irá de enviado especial a cubrir el Mundial de Qatar 2022. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 26 de octubre 2022 · 12:24 hs

Roberto Cox, periodista y conductor de noticias, parece no querer olvidar las antiguas declaraciones que le dedicó hace unas semanas José Antonio Neme en Pero Con Respeto.

En esa oportunidad, el conductor de Mucho Gusto aseguró que su colega de Chilevisión se fue de fiesta en varias oportunidades durante la cobertura de la muerte de la reina Isabel II en Londres, Reino Unido.

“Decían que la noche londinense era lo de él (Roberto Cox)…”, dijo Neme en aquella oportunidad. “Cuando yo me iba al hotel, el amigo…”, agregó, aludiendo a que Cox se iba de fiesta.

Pero cuando ya han pasado varias semanas de eso, Roberto Cox sorprendió al recordar aquellas declaraciones, sin mencionar al periodista de Mega, mientras estuvo en el matinal Contigo en la Mañana durante este miércoles.

En el programa, se refirió a lo que sería su labor cubriendo el mundial de fútbol en Qatar. “Si tu amigo, el que vino acá al canal a decir que yo salía todas las noches en Londres y todo eso, vamos a salir todas las noches en Qatar también”, aseguró.

Ante las palabras de Roberto Cox, Julio César Rodríguez le respondió. “Oye pero este dice y tú amigo, me la tiró”, dijo, fiel a su estilo, para luego dejarle en claro que “te defendí”.

La otra respuesta de Roberto Cox a José Antonio Neme

Anteriormente, Roberto Cox ya se había referido a la acusación de José Antonio Neme sobre sus presuntas fiestas en Londres.

“A Neme lo vi el último día de cobertura, ahí me lo crucé afuera de la Abadía de Westminster, trabajando. En 10 días de cobertura me crucé con todos los colegas chilenos que fueron a trabajar allá, menos con él”, dijo a LUN en esa oportunidad.

Junto con eso, dejó en claro que “nunca lo vi de noche, no sé por qué dijo que yo carreteaba tanto, no sé por qué dice saber tanto qué hacía yo de noche. No es amigo mío”.