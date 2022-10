El reclamo de José Antonio Neme a Diana Bolocco: "Nuestra amistad ha entrado en una etapa..."

"Yo esperé que la Diana me dijera. Por último que me participara", dijo José Antonio Neme. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 11 de octubre 2022 · 16:45 hs

El periodista y conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme, no se hizo problema para usar unos instantes del programa a fin de reclamarle a Diana Bolocco que no lo haya invitado al matrimonio de su hermana Cecilia.

El ahora compañero de Karen Doggenweiler no ocultó su decepción por haber quedado al margen de la boda de la única Miss Universo chilena, sobre todo luego de que hace unas semanas estaba en Londres cubriendo los funerales de la reina Isabel II.

Durante toda la jornada, en los distintos medios de comunicación se ha abordado el matrimonio de la reina de belleza con el empresario Pepo Daire.

Fue este sábado 8 de octubre cuando Cecilia Bolocco le dio el sí ante la ley a su enamorado.

Como era de esperar, pese a que se trató de una ceremonia íntima, a la cual solamente asistieron los familiares más cercanos, como su hermana Diana y su familia, al conductor del Mucho Gusto no le agradó para nada no haber sido uno de los invitados.

"Si tú me estás mirando..."

Por eso, José Antonio Neme no tuvo pudor en reclamarle a su amiga.

"No puedo dejar de mencionarla. Porque la Diana estaba con un escote que le llegaba hasta el ombligo.. y es mala", inició su reclamo a modo de broma.

"Mira Diana Bolocco. Si tú me estás mirando, yo te quiero decir que nuestra amistad ha entrado en una etapa..., porque Gonzalo me contó que se habían casado", reclamó.

Y el periodista no se dio por enterado cuando Karen Doggenweiler apoyó la decisión de la hermana de Cecilia Bolocco y le dijo sin pestañar: "Habla muy bien de ella, de la buena hermana, poh José".

"Yo esperé que la Diana me dijera. Por último que me participara, que me dijera 'vente después de la comida', por último Dianita, tipo 3 de la mañana o algo", dijo entre risas el conductor del Mucho Gusto.