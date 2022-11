El récord que logró Bad Bunny en Apple Music con su disco Un Verano Sin Ti

Bad Bunny lanzó en mayo de 2022 su disco Un Verano Sin Ti. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 29 de noviembre 2022 · 14:35 hs

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, no ha dejado de romper récords con su más reciente trabajo Un Verano Sin Ti, lanzado en mayo de este año.

Durante esta jornada, Apple Music nombró al puertorriqueño como el Artista del Año en su plataforma, “en reconocimiento a la excelencia artística del músico y su influencia en el cultura mundial en 2022”.

Pese a los múltiples lanzamientos discográficos de los últimos doce meses, lo logrado por Bad Bunny con Un Verano Sin Ti no se compara a ningún otro. Por ejemplo, fue el más reproducido durante 2022.

"Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en cada rincón de la cultura fue innegable en 2022 ", declaró Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats de Apple.

Junto con eso, destacó que en 2018 lo vieron escalar de artista Up Next de Apple Music a Artista del Año en 2022 lo que “ha sido algo extraordinario”.

“Lo felicitamos por este año en el que ha roto varios récords y por seguir llevando la música latina a una enorme audiencia mundial”, cerró.

Así reaccionó Bad Bunny

Bad Bunny no pudo guardar silencio ante el reconocimiento que le otorgó Apple Music con su disco Un Verano Sin Ti, el cuarto trabajo en apenas dos años.

“Cuando comencé, no tenía una base mundial de fans”, comentó el puertorriqueño a la plataforma.

Por lo mismo, destacó estar “muy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he vivido. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca me atribuiría todo el crédito ni diría: Es gracias a mí. No, el crédito es de todos nosotros. De toda una generación”.

“Gracias a Apple Music y a toda la gente que escucha mi música cada día. Estoy súper feliz”, cerró Bad Bunny.