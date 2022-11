El récord que rompió Taylor Swift en Billboard con su nuevo disco Midnights

Taylor Swift también anunció que saldrá de gira mundial en 2023. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 02 de noviembre 2022 · 08:52 hs

Taylor Alison Swift, cantautora estadounidense, rompió un nuevo récord dentro de su carrera musical con el lanzamiento de su más reciente disco llamado Midnights.

Según publicó Billboard, la intérprete de “Love Story” ocupó los diez primeros lugares del Top 100 de esta semana. En el primer lugar se ubicó su más reciente single “Anti-Hero”, seguida de “Lavender Haze” en el segundo puesto.

“Maroon”, “Snow on the Beach”, “Midnight Rain”, “Bejeweled”, “Question…?”, “You're on your own, Kid”, “Karma” y “Vigilante Shit” ocuparon los otros ocho puestos.

Taylor Swift reaccionó a la noticia a través de su cuenta de Twitter. “¿10 de 10 de los Hot 100? ¿En mi décimo álbum? Estoy en caos”, admitió.

Como si eso fuera poco, Taylor Swift también ocupó el primer lugar del Billboard 200 gracias a 1.578 millones de unidades de Midnights vendidas, según Luminate.

“Ese es el mayor total de una semana desde la semana de apertura del disco 25 de Adele en diciembre de 2015”, destacaron desde Billboard.

Taylor Swift anunció gira mundial

Después de varios años alejada de los escenarios, Taylor Swift anunció que en 2023 inicará su gira mundial “The Eras Tour”.

“Estoy encantada de anunciar mi próxima gira: The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!)”, escribió en sus redes sociales.

Según precisó, la primera etapa de la gira será en estadios de Estados Unidos y contará “con fechas internacionales que se anunciarán tan pronto como podamos”.