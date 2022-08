El recordado viral que protagonizó Zalo Reyes: “Están matando un hue...”

Carlos Caro, imitador y doble de Zalo Reyes, dijo que se toma con humor la frase.

21 de agosto 2022

La muerte del Gorrión de Conchalí, Zalo Reyes, trajo el recuerdo de varios momentos protagonizados por el cantante nacional. Una de ellos, es el que tuvo como protagonista a Carlos Caro, el imitador del artista en el programa Yo soy de Mega.

Antes de que Felipe Avello popularizara en televisión la frase “Están matando un hueón”, el video de Zalo Reyes en el programa Cara y Sello ya era un fenómeno viral en redes sociales.

Carlos Caro recordó que la frase nació cuando fue a visitar a Zalo Reyes en compañía de su señora. A pesar de que le llevaba una torta de regalo, el intérprete de Con un lágrima en la garganta, no le abrió la puerta.

Boris González Reyes, Zalo Reyes, se excusó del desaire explicando que fuera de su casa estaban los Carabineros ya que en su barrio habían matado a una persona. “No podía decirle ¡Carlos llévate la torta porque están matando a un huevón!”

El programa, Zalo Reyes recalca que afuera de su casa había “veinte autos de pacos” y termina muy ofuscado amenazando retirarse del programa de televisión.

Felipe Avello masifica la frase en el Festival de Olmué

El registro de la incómoda situación entre Zalo Reyes y su imitador, Carlos Caro, fue usada años después por el comediante Felipe Avello durante la edición 2018 del Festival del Huaso de Olmué.

Tras la participación de Felipe Avello en el festival de Olmué, el imitador de Zalo Reyes contó que su vida sufrió una transformación: ya no podía salir ni a la feria, porque la gente se le acercaba para tocarlo, sacarse una foto con él o derechamente gritarle: “Están matando un hueón”.

“Soy reconocido por esa frase, no tan conocido por esa frase, porque toda mi vida he sido conocido”, dice el imitador. “Yo me lo tomo con humor”, afirmó Caro en el programa Yo Soy.