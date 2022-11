El regreso de José Luis Repenning y Priscilla Vargas a Mega

José Luis Repenning y Priscilla Vargas fueron recibidos por antiguos compañeros de Mega. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 04 de noviembre 2022 · 11:54 hs

José Luis Repenning y Priscilla Vargas, conductores de Tu Día, llegaron cerca del mediodía a las dependencias de Mega para ser parte de la Matinatón, evento que da el inicio a la nueva edición de la Teletón.

La dupla de periodistas era primera vez que pisaba las dependencias de la estación emplazada en avenida Vicuña Mackenna desde que migraron a Canal 13. Mientras Vargas dejó el canal en marzo, Repenning hizo lo propio en septiembre.

Los animadores de Tu Día fueron recibidos en la entrada de Mega por José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, recalcando la importancia que tenía para ellos volver a la que fue su casa durante más de 20 años. “Ellos saben por dónde manejarse”, dijo la conductora de Mucho Gusto.

De hecho, José Luis Repenning y Priscilla Vargas fueron recibidos con calurosos abrazos por parte de los funcionarios de Mega que apenas los vieron, corrieron a abrazarlos.

El periodista reconoció que volver ha sido “entretenido” y también “muy emocionante porque uno se encuentra con amigos. Por supuesto que echo de menos, fue mi canal durante más de 20 años”.

En tanto, Vargas indicó que “no había vuelto desde el 2 de marzo. Imagínate que me fui y no fui capaz de despedirme de todos. Les dejé cartitas escritas (…) Tanta gente que… Puro cariño, cariño de verdad. Hay que disfrutar eso”.

Matinatón

José Luis Repenning y Priscilla Vargas formaron parte de la Matinatón, programa que reúne a los animadores de todos los matinales junto a Don Francisco para dar inicio a una nueva edición de la Teletón.

La cruzada solidaria iniciará su nueva campaña este viernes a las 22:00 horas y durante 27 horas buscará superar la meta asignada para este año: $35 mil millones de pesos, con el que se pretende financiar la construcción y mantenimiento de los distintos institutos a lo largo del país, para el tratamiento de niños con discapacidad motriz