El round entre Julio César Rodríguez y Fontaine por pensiones: "Yo sé que es tu programa, pero si no me van a dejar hablar"

Estas palabras no gustaron al economista, quien replicó que “yo sé que es tu programa, pero si no me van a dejar hablar, para qué me invitan”. CHV

Compartir











Por: Cristián Meza 08 de noviembre 2022 · 21:19 hs

Julio César Rodríguez tuvo un duro encontrón con Bernardo Fontaine en Contigo en la Mañana, donde fue invitado a referirse a la reforma previsional presentada por el Gobierno.

Esto, luego que el animador de CHV hiciera hincapié en las millonarias ganancias obtenidas por las AFP desde su instalación.

“Las AFP desde 1981, han recaudado 246.089 MM de dólares. De esa cifra, pagaron en pensiones 40.000 MM; en comisiones y primas se llevaron 81.105 MM”, apuntó Julio César Rodríguez, quien alertó que las AFP han ganado el doble de lo pagado en pensiones.

Ante esto, Fontaine puntualizó que "yo he puesto el 20% de la plata que tengo y la AFP me ha hecho ganar el 80%, me ha multiplicado por cinco la plata”.

“¡Pero eso es otro tema! No estamos hablando de esto, Bernardo, estamos hablando de cuánto se ha pagado del monto…”, sostuvo el animador del matinal.

Estas palabras no gustaron al economista, quien replicó que “yo sé que es tu programa, pero si no me van a dejar hablar, para qué me invitan”.

“Déjame terminar el argumento, resulta que nosotros pagamos comisiones por esa administración. Y esa administración ha sido hiperrentable”, agregó.

Pero Julio César Rodríguez continuó con su argumento: "¡Pero hemos pagado más de lo que se ha repartido entre los abuelitos en 40 años! En 40 años, les han entregado, 40.000 MM a la gente para que vive y se han llegado entre utilizaciones, comisiones, prima, ¡el doble!”.

Frente a esto, Fontaine reiteró que "resulta que has acumulado en los fondos el triple pues. Porque lo que pasa es lo siguiente, o solamente hay 2 millones de jubilados, número redondo, hay 11 millones de afiliados y 2 millones de jubilados. Obviamente las pensiones pagadas son una proporción baja del total, porque hay todavía muchos afiliados que no se han jubilado (...) eso es una cosa obvia”.

“¿Cómo va a ser obvio? Si la reforma se trata de que esto baje, estos 81 mil miles millones de dólares, se vaya al monto para pagar pensiones”, sentenció JC.