El secreto que reveló Jenna Ortega sobre el viralizado baile de Merlina

Jenna Ortega reveló que ella creó la coreografía de Merlina en la escena de baile.

Por: Rodrigo León 06 de diciembre 2022 · 10:37 hs

Merlina, serie de Netflix, se ha convertido en todo un éxito desde el estreno de su primera temporada hace casi dos semanas. En solo siete días se convirtió en una de las producciones más vistas en 83 países, incluyendo Chile.

En medio de todo este furor que está causando la ficción dirigida por Tim Burton, hubo una escena en particular que dio que hablar. Se trata del baile que Merlina protagonizó en el cuarto episodio, en medio de un baile en la Academia Nunca Más.

El video de este particular momento suma miles de visitas en redes sociales como YouTube, TikTok, entre otros. Pero hay un pequeño detalle que todos desconocían y que fue dada a conocer por la misma Jenna Ortega, quien interpretó a la hija del matrimonio Addams.

La actriz reveló en conversación con NME que ella misma creó la coreografía de esa escena. “No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio. Obtuve la canción aproximadamente una semana antes y saqué de todo lo que pude”, dijo.

Merlina con COVID-19

Sin embargo, en las grabaciones lo pasó pésimo, puesto que cuando llegó el turno de rodar el baile de Merlina, fue su primer día con COVID-19.

“Sí, me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago”, recordó.

Entre toma y toma, recordó Jenna Ortega, la producción le entregaba medicamentos mientras esperaba el resultado de su examen médico." Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo”, relató.

Una vez que se recuperó, la actriz pidió volver a grabar la escena del baile de Merlina pero “no teníamos tiempo” y que de haber podido hacerlo, “creo que, probablemente, podría haberlo hecho un poco mejor”.