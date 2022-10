El sentido mensaje de Carolina Escobar a Gonzalo Ramírez tras su salida de TVN

Por dos años, Carolina Escobar y Gonzalo Ramírez estuvieron a la cabeza del Buenos Días A Todos. TVN.

Compartir











Por: Rodrigo León 03 de octubre 2022 · 09:28 hs

Carolina Andrea Escobar Caffarena, periodista y animadora de televisión, le dedicó un sentido mensaje a Gonzalo Ramírez, luego de que anunciara su salida de TVN y del Buenos Días A Todos tras dos décadas.

La conductora del matinal se ausentó el viernes en la despedida de su colega en pantalla debido a un compromiso previo. Sin embargo, aprovechó la oportunidad de dedicarle un mensaje a través de un video.

“Los dejo un día y estas son las cosas que pasan. Me quiero sumar desde la distancia, decirte que ha sido un orgullo estar al lado tuyo trabajando”, dijo en el registro.

También agregó: “Te quiero un montón, has sido un gran apoyo y que hoy sea tu día y que lo disfrutes, que te abracen y te quieran. Este programa te va a echar mucho de menos. por supuesto que yo también”.

La publicación de Carolina Escobar

Pero esto no fue lo único. Durante el fin de semana Carolina Escobar se valió de su cuenta de Instagram para dedicarle unas extensas palabras a Gonzalo Ramírez.

“Me cuestan mucho las despedidas, tal vez por eso alargué tanto este post. Es que fueron más de 10 años. Desde que volví a Chile, tanto tú, como la Palo y su familia, nos dieron la bienvenida”, comenzó señalando la periodista.

Tras la salida de Ramírez de TVN, Carolina Escobar aseveró que “ahora, toca que ya no nos veamos a diario, no preparemos entrevistas, no demos la bienvenida, ni saludemos al público juntos con esa mirada, segundos antes de empezar, que permitía saber que, pasara lo que pasara, en las próximas 5 horas el otro iba a estar ahí para que todo saliera bien”.

"Que no importaba si había otros problemas o si dolía la cabeza o si la guata andaba más o menos, lo fundamental era el aquí y el ahora y siempre estaba el otro ahí, más firme que nunca", continuó.

“Ya se te echa de menos mañana… Pero ahora, lo más, más importante es lo que viene. Nuevos proyectos, la oportunidad que tienes delante y todas las que vendrán. Un abrazo gigantesco, infinitas gracias y puras buenas vibras al mejor y más seco de los partners”, cerró.