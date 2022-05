"El show debe continuar": participante que desató discusión entre Cami y Yuri habló por primera vez

La polémica se desató por la vestimenta que usó la participante de The Voice Chile, lo que fue criticado por Yuri. CHILEVISIÓN.

Por: Rodrigo León 26 de mayo 2022 · 11:13 hs

Vannia Aguilar, participante de The Voice Chile que desató la discusión entre Cami y Yuri en las grabaciones del pasado viernes por el atuendo que utilizó, decidió referirse a la polémica que ronda al estelar de Chilevisión.

Durante las grabaciones de esa jornada, la artista se enfrentó a otra de las integrantes del equipo de Gente de Zona, con quien interpretó el tema “Entrégate” de Luis Miguel.

A la hora de los comentarios, la mexicana la criticó no solo por el show, sino también por la vestimenta que utilizó, lo que provocó que irrumpiera la artista chilena, desatándose el conflicto que terminó con ésta última llorando en su camarín.

Aguilar utilizó su cuenta de Instagram para referirse a lo ocurrido, donde recalcó que “en vista y considerando que diversos medios de comunicación de Santiago han publicado lo que ocurrió en la última grabación del programa The Voice, de Chilevisión, donde estoy concursando, es mi deber referirme al tema”.

“Como ustedes me conocen, soy una cantante de Puerto Montt, que desde el año 2008 estoy forjando mi carrera a pulso y con mucho sacrificio. Ahora se me dio la oportunidad de competir en The Voice Chile y estoy concentrada en poder hacerlo de la mejor manera”, agregó.

“Un poco apenada”

Sobre lo ocurrido entre Yuri y Cami en The Voice Chile, Vannia Aguilar aseguró que decidió referirse al tema luego de que el impasse se filtrara a los medios y se convirtiera en noticia.

“En lo personal, estoy muy agradecida de la oportunidad que me da CHV para visibilizar mi carrera artística. Y si bien no comparto la opinión de algunos jurados, obviamente respeto su opinión y su trayectoria artística”, escribió, según lo recogido por La Cuarta.

La cantante reconoció que estaba “un poco apenada”, porque en esa jornada la acompañó su hijo de seis años quien “hacía muchas preguntas, y eso es lo que más me abruma”.

“Pero bueno, como se dice en el medio artístico, el show debe continuar. Desde mi tierra Puerto Montt y junto a mi querida familia, estoy dando vuelta la página para continuar haciendo música, y entregando mi espectáculo a mi querido público. Gracias por apoyarme siempre”, cerró.