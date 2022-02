El sorpresivo mensaje de Karen Connolly a la Convención Constitucional en Aquí Se Baila

Karen Connolly fue aplaudida por sus palabras a la Convención Constitucional.

Por: Rodrigo León 22 de Febrero 2022 · 10:24 hs

La coreógrafa australiana Karen Connolly sorprendió durante la edición de este lunes de Aquí Se Baila con un mensaje directo a la Convención Constitucional.

Ocurrió luego de la presentación de Kike Faúndez y Melissa Briones, quienes se lucieron con un show basado en la película Up! de Disney, lo que motivó a que todos se levantaran de sus asientos a aplaudirlos.

El bailarín explicó que eligió esta temática luego de ver en las noticias la historia de una pareja de adultos mayores que se suicidó para no ser una “carga” para su familia.

“Es un tema muy sensible que cuando lo vi me emocioné mucho y como que, no llegar a una vejez digna, yo se que esa palabra no puede gustar, pero que refleja mucho y que es tan linda”, señaló Faúndez.

Agregó que “no podemos tener una vejez indigna, que tengan que suicidarse para no ser un cacho por una enfermedad que no se puede pagar, es terrible”.

A la hora de evaluarlos, Karen Connolly calificó la presentación como una propuesta artística “hermosa” y aprovechó de dirigirse a la Convención Constitucional por la situación de los adultos mayores en nuestro país.

“Lamentablemente Chile no es un país para los mayores. Lamentablemente, eso es cierto. Ojalá que lo cambien los constituyentes”, sostuvo, recibiendo el aplauso de los presentes, para luego referirse al show. “Era hermosa la coreografía, totalmente compresible su mensaje y hecho con una fineza tan linda que realmente los felicito”, cerró.