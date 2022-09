El sueño de Polimá Westcoast es interpretar Ultra Solo en el Festival de Viña: "Me encantaría estar allí"

"Pero si se diera la posibilidad, por favor, llévenme", fue el recado que les mandó Polimá Westcoast a los productores del Festival.

Por: Juan Pablo Ernst 28 de septiembre 2022 · 13:02 hs

Tras cumplir su anhelo de conocer en persona a Dua Lipa, el cantante urbano chileno de origen angoleño, Polimá Westcoast, no ocultó sus anhelos de presentarse en el Festival de Viña del Mar y dijo que interpretar Ultra Solo en la Quinta Vergara "es un sueño".

Así lo reconoció el artista al hablar con la prensa poco antes de presentarse como telonero en el primero de los tres recitales que Daddy Yankee realizará durante esta semana en el Estadio Nacional.

De acuerdo a lo manifestado por Polimá Westcoast, aunque todavía nadie de la producción o algún cercano al evento veraniego se ha contactado con él, uno de sus grandes deseos es participar del próximo Festival de la Canción de Viña del Mar 2023.

"Si se diera la oportunidad, me encantaría estar allí, sería un sueño", reconoció el intérprete.

Lo inspiraron

Y explicó a continuación que "desde muy pequeño que veo el Festival de Viña, no me pierdo nada. Vi a Daddy Yankee, vi a Don Omar", recordó el cantante urbano.

Polimá Westcoast dijo que sobre ese mismo escenario "he visto a muchos artistas que me han inspirado a ser lo que soy hoy".

Por lo mismo, relató que lo ilusiona mucho la opción de pisar la Quinta Vergara para interpretarle al público su exitazo Ultra Solo.

Respecto de la posibilidad de que lo contacten desde la producción del Festival de Viña, el cantante chileno indicó que "no he recibido mucha información sobre eso".

"Pero si se diera la posibilidad, por favor, llévenme", fue el recado que mandó Polimá Westcoast.

Dua Lipa

Cabe recordar que la semana pasada el cantante chileno compartió en las redes sociales el encuentro que tuvo en México con la británica Dua Lipa.

"Aquí usted puede verme ultra feeeeeli", detalló el artista urbano en la ocasión.

"Ultra Solo, how are you? Encantado de conocerte ( ¿Cómo estás? Gusto en conocerte )", le dijo por su parte la artista británica.