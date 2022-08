El tenso cruce de Gonzalo de la Carrera con el panel de Tu Día

Gonzalo de la Carrera acusó al matinal Tu Día de tener "agenda propia". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 31 de agosto 2022 · 09:28 hs

Luego del escándalo que protagonizó en la Cámara de Diputados, Gonzalo de la Carrera (IND) conversó con el matinal de Canal 13, Tu Día, donde entregó su propia versión de los hechos.

Sin embargo, la conversación cambió de tono luego de que el ex republicano asegurara que además de los “pechazos” de su par Alexis Sepúlveda (PR), también recibió un cabezazo.

Ante sus palabras, Mirna Schindler lo detuvo en seco para precisar que en las imágenes que se difundieron de lo ocurrido en el hemiciclo, en ningún momento se ve que recibiera un cabezazo.

De la Carrera, de inmediato, emplazó a la periodista y conductora del programa, asegurando que “usted tiene su agenda, usted es una periodista militante”.

“Mi agenda es periodística diputado”, respondió, pero el parlamentario replicó indicando que “usted es activista y piensa distinto a mí”.

“No voy a entrar a descalificarlo a usted, porque a mí no me gustan las descalificaciones, solo estoy preguntando de lo que se ve”, insistió Schindler, pero según Gonzalo de la Carrera “usted me ha descalificado muchas veces”.

Pero la periodista insistió en su punto. “¿Cuándo lo he descalificado? (…) No diga cosas que no son ciertas, no entremos en ese mundo, porque… No entremos en ese munto, si hay una persona que ha descalificado a mi persona es usted”, le replicó la comunicadora. Sin embargo, el diputado se mantuvo en su postura pidiéndole que “no se victimice porque es la típica técnica que tienen ustedes", asegurando que siempre "acusan a los demás de mentir”.

Agenda propia

Gonzalo de la Carrera, al verse acorralado, continuó, esta vez, atacando al panel de Tu Día, asegurando que “todo Chile sabe que ustedes tienen agenda”.

Quien intervino en esa oportunidad fue el periodista Francesco Gazzella, a quien le llamó la atención que “no puedo creer que hable con nosotros y diga que tenemos una agenda”.

“Tarde o temprano tienen que salir personas en el camino, porque ustedes crean una realidad”, respondió el diputado independiente.

Posteriormente, y tras lo ocurrido con el Partido Republicano, quienes decidieron expulsarlo de su bancada por la agresión que protagonizó, sostuvo que “me quedé solo y voy enfrentar solo y voy a ponerle el pecho a las balas”.