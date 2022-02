El tenso cruce entre panelista de Canal 13 y Warnken, fundador de Amarillos por Chile

Warnken se molestó con Jürgensen porque lo interrumpió varias veces. CAPTURA

Por: Hernán Claro 22 de Febrero 2022 · 14:00 hs

Un tenso cruce protagonizó el poeta y comunicador, Cristián Warnken, con el panelista del programa Tu Día de Canal 13, Mauricio Jürgensen.

El conflicto inició cuando el fundador de Amarillos por Chile explicó que no sólo su agrupación está en contra de las modificaciones más extremas que ha planteado la Convención Constitucional.

Por el contrario, Cristián Warnken destacó que “acaba de salir una carta firmada por Gastón Soublette, Adriana Valdés, María Teresa Ruiz, intelectuales, que nadie puede acusar de reaccionarios”.

En ese momento, el comunicador fue interrumpido por Mauricio Jürgensen. Según el panelista, “esa carta yo la vi y es muy distinto a lo que plantean ustedes. Está siendo bien fiel a lo que propone, bien amarillo al bajarle el perfil”.

“La carta es básicamente abogar por la calidad y no por la celeridad. Le dicen: nosotros creemos en la Convención, confiamos en lo que está pasando ahí, pero no se apuren en terminar esto a la rápida. No habla de ponerle la pata encima a nadie”, agregó el periodista.

Warnken enfrentó a Jürgensen por no dejarlo hablar

Al respecto, Cristián Warnken dijo que “parece que no la leíste muy bien” mientra fue interrumpido una vez más por Jürgensen.

La situación molestó al columnista, quien preguntó al periodista: “¿Me va a dejar hablar o no? Porque no sé cuál es la pregunta”.

Posteriormente, cuando se calmaron los ánimos, Warnken retomó la conversación y destacó que “es cierto todo lo que tú dices de la carta, pero ellos parten implorando a la Convención Constitucional”.

“Usan ese verbo para que los constituyentes hagan una constitución que incluya a todos. Nuestro interés no es que gane el Rechazo, sería un fracaso de todos, pero me parece que el espíritu es muy distinto, por ejemplo, al del nuevo gobierno”, profundizó el poeta y creador del movimiento Amarillos por Chile.